《玉山音樂饗宴》維也納少年合唱團、台灣原聲相見歡

2018年10月15日 09:44 中時 沈揮勝

雙方團員於14日晚間會後大合照。（台灣原聲童聲合唱團提供）

團員互動。（台灣原聲童聲合唱團提供）

台灣原聲童聲合唱團創辦校長之一洪春滿（左二）致贈維也納指揮（右）台灣原聲專輯與伴手禮。（台灣原聲童聲合唱團提供）

雙方團員會後交流合照。（台灣原聲童聲合唱團提供）

台灣原聲與維也納少年合團海頓團足球友誼賽。（馬彼得提供）

台灣原聲童聲合唱團與維也納少年合團在奧嘉登宮（Augarten Palais）舉行聯合音樂會。（馬彼得提供）

沈揮勝／南投報導

南投縣布農族校長馬彼得、洪春滿整合部落學童創「台灣原聲童聲合唱團」，連年舉辦「玉山星空音樂會」聞名全台、揚名國際，並與全球著名的維也納少年合唱團多次互訪演唱建立情誼。「維」團14日以《玉山音樂饗宴》為名在台中演出，台灣原聲專程探班相見歡。

馬彼得表示，已成立520年的維也納少年合唱團，今年連續第8年來台演出。該團於國慶當天抵台後，已陸續在新竹、屏東、台南圓滿演出，14日台中場結束後即將北上，16日在台北國家音樂廳壓軸。

昨晚台中場，依慣例於演出後與台灣原聲童聲合唱團交流；台灣原聲童聲合唱團除贈送最新專輯「為你而唱」，另準備南投知名特產鳳梨酥作為伴手禮。兩團團員相互擁抱致意。

馬彼得回憶，台灣原聲與維也納少年合唱團之友誼，緣起2014年十月，維也納合唱學校預邀台灣原聲翌年訪問該校；1個月後維也納合唱團來台演出，透過邀演單位安排，在音樂會結束後安排兩團學生交流互動，建立初步情誼。

2015年九月八日，台灣原聲童聲合唱團正式訪問維也納合唱學校，並在該校著名的奧嘉登宮（Augarten Palais）舉行聯合音樂會。

該校校長師生與維也納音樂界重量級人士都對台灣原聲不同的唱腔表示驚訝，讚稱「從傳統到現代」的聲音，並指出是維也納合唱學校成立500多年來，第1支踏入該校交流的亞洲合唱團。

當時的交流活動除音樂會外，另參觀該校教室、合唱練習室、宿舍等，兩團團員一起用餐，還舉辦一場足球友誼賽，雙方有了絕佳互動。

2月後，維也納海頓團來台演出，台灣原聲為盡地主之誼，全團包車前往台中欣賞演出，並在音樂會後做短暫交流；這樣的交流，一直延續到今，這也是維也納合唱團來台灣多年來，唯一正式交流的合唱隊伍。

馬彼得指出，維也納合唱學校曾表達，希望在台灣原聲音樂學校之實質校園正式成立後，能互相締結為姊妹學校，盼此夢想能盡快實現。

(中時 )