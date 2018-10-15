帥氣機師要飛來相聚 半百熟女為愛險匯款

2018年10月15日 09:46 中時 徐養齡

林女（左）要匯款給假機師時，被行員及員警攔阻。（警方提供）

林女（右）要匯款給假機師時，被行員及員警攔阻。（警方提供）

新竹林姓熟女日前在IG被1名自稱是機師的帥氣男子搭訕，雙方你儂我儂愈聊愈甜，機師佯稱要辦退休，但需委由家屬來領，要林女當她的「家人」，林女情到深處滿口答應，日前赴銀行要匯6萬律師費到海外，被行員及警方攔下，才驚覺是場愛情騙局。

「他要來台灣跟我在一起！」50歲林姓熟女年過半百，但因單身未婚，仍對愛情滿懷憧憬，看到機師IG上帥氣英挺的模樣，更是無法自拔，因此對方一開口要幫忙匯款，立刻二話不說趕往銀行匯錢，只盼早日與情郎相會。

保七總隊第一大隊調查，林女是手機控，日前其個人IG突然被1名男子私訊，自稱是航空公司機師，以簡單英文與林女你一言我一句拼湊對話，倒也愈聊愈開心，迅速取得林女芳心。

上周機師告訴林女，他已經工作屆滿25年，能夠辦理退休，但退休金不能自己領，必須由家人代領，希望林女能當他的家人代領。林女以為這是機師的求愛表現，12日趕往台灣銀行新竹分行匯款。

由於林女到臨櫃時不斷低頭看手機，引起行員王慧珊、襄理劉維欣注意，並通報派駐台銀的保七員警陳偉、張世欣前來關心，告知林女極有可能是詐騙手法，但林女深信機師要來台團聚，對他人勸說絲毫聽不進去。

行員及警方不死心，仔細了解他與機師認識過程，發現機師要在泰國退休，卻要她匯款到馬來西亞，明顯不合理，林女這才醒悟。此外，該機師自稱屆齡退休，年紀起碼50歲以上，但帥氣機師照看起來頂多20出頭歲，也與事實大相逕庭。

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(中時 )