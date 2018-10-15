詐騙集團泰語也通！小七店員阻外籍移工被詐

2018年10月15日 09:49 中時 莊曜聰

學甲分局局長陳建民到超商表揚店員吳長育，並將做成反詐騙案例向轄區聘用外籍移工的工廠宣導。(學甲警分局提供)

詐騙集團講泰語也行！台南將軍一家工廠的外籍移工，休假日當天接到LINE通訊軟體來電，歹徒向移工謊稱家中出事急需用錢，要他趕緊匯款救命，這名移工一時驚慌，加上對方講得又是泰語，立刻到附近的超商轉帳，因不會操作詢問吳姓店員，吳員覺得可疑報警，最後證明是一場騙局，也守住移工血汗錢。

警方調查，43歲的泰國籍移工宋才（譯名）在台南將軍區一家工廠上班，休假日當天與朋友出遊，傍晚正要返回公司，卻接到一通LINE通訊軟體來電，該名女子語氣激動，向宋才哭訴泰國老家出事要用錢，叫他趕緊匯款1萬元，因對方講得是泰語，宋才一時不疑有他，騎著電動車到離工廠最近的超商匯款。

由於宋才並不會操作ibon轉帳付款，急忙詢問店員，值班店員吳長育之前才接受過警方反詐騙宣導，直覺有異，加上對方又是外籍人士，因此特別留意，立刻報警並拖延時間，但由於宋才英文不流利，2人比手畫腳無法溝通。

學甲分局將富所員警陳彥溢、林正興到場後，先向宋才表明身分，再與店員透過google翻譯軟體，告知他可能已經受到詐騙的情事，宋才一開始無法相信，強調家中真的很緊急，又聯絡不上人，正僵持不下，後來工廠翻譯到場，此時宋才家人來電，才確定是一場騙局。

外籍移工宋才回想當下，女子雖然說的是泰語，但其實有明顯腔調，不像泰國人，他以後也會告知同事注意，對於超商店員機警及警方熱心，保住他辛苦工作的血汗錢深深感謝，學甲警分局局長陳建民也到超商表揚店員吳長育，日後警方對於轄區聘用外籍移工的工廠，也會做為反詐騙案例宣導。

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(中時 )