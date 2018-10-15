MLB》洋基高層護航 怪力男躲過秋後算帳

2018年10月15日 10:00 中時電子報 盧品青

去年國聯MVP史坦頓(Giancarlo Stanton)在洋基度過了艱辛的一年，從季初表現不佳被球迷噓聲伺候，最後又在關鍵時刻吞下老K，難堪地結束生涯首次季後賽之旅。所幸球團高層現在仍然對他深具信心。

史坦頓的勇猛沒話說，是個可以把球轟到500呎外的怪力男。他的毛病在於追打壞球，這個缺點在洋基被淘汰的美聯系列賽G4表露無遺。紅襪終結者金柏若(Craig Kimbrel)在9局下投得搖搖欲墜，史坦頓面對大好良機，卻用一個大空棒吞下老K，他是該半局唯一沒有上壘或把球擊出的打者。

美國作家Jake Devin統計，一般打者有30%機率出棒追打壞球，史坦頓出棒率則高達48%，所以金柏若一顆挖地瓜的彈指曲球他出棒了，另一顆完全打不到的外角彈指曲球他也出棒了，當然他就被三振了。

下一棒是渥特(Luke Voit)，渥特站在打擊區紋絲不動，結果金柏若連續4顆都是壞球。渥特之後是華克(Neil Walker)，華克一上來就挨了觸身球，幫洋基擠回1分。史坦頓幹嘛要一直追打壞球呢？

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)說：「史坦頓是當今最強球員之一。不管他季後賽表現如何，我絕不後悔買下他。」凱許曼認為外界的批評有失公允，畢竟史坦頓例行賽38轟、100打點高居全隊之冠，放眼大聯盟也是頂級水準。

無論如何，史坦頓留在洋基的日子還很長呢，他當初的合約是13年3.25億美元，保證領到2027年，還可以在2020年之後的任一年逃脫。洋基球迷即使不滿意，也只好快點習慣看到史坦頓了。

(中時電子報)