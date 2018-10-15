F奶女星巴拿馬追愛悔婚收場 被討321萬＋2婚戒

2018年10月15日 09:53 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

擁有傲人身材的藝人李依璇（白白），前幾年為愛消失演藝圈，隨著前未婚夫洪姓富商遠奔巴拿馬。洪男指控，李女2013年婚宴後提出分手，甚至與別人結婚生子，洪男提告李女討回損失費用321萬9306元及2枚求婚戒指，台北地院認定雙方皆有過失，李女免賠洪男321萬，但應返還價值5萬5千元的2枚戒指，可上訴。

判決書指出，洪男指控，2013年5月與李女在桃園一間餐廳舉辦訂婚宴，隔月在台北舉行結婚典禮，洪男將結婚好消息通知所有親朋好友，為此散盡大筆錢財，未料李女從美國渡完蜜月後就封鎖他，不僅拒絕辦理結婚登記，還公然與其他男子交往，令他傷心欲絕。

洪男認為李女悔婚，向李女求償婚禮花費共196萬9千元、贈與的安家費75萬元，還求償精神慰撫金50萬元，共求償321萬9306元。另外洪男要求李女返還2枚戒指，若返還不能必須賠償5萬5000元。

李依璇則反控，她與洪男交往後放棄演藝事業，隨著洪男定居巴拿馬，然而她的準公婆對藝人有「不檢點」的刻板印象，對她態度苛薄，就連洪男也出言不遜羞辱她。李女指出，她受到洪男一家精神虐待，但隻身離鄉背井無所依靠，又不想讓父母掛心，只好一再隱忍。

李女更說，洪男所說的「度蜜月」，實際上只是到拉斯維加斯參展，期間洪男多次暴走辱罵三字經，李女嚇得報警處理。後來到邁阿密等處參展，洪男又故態復萌，她受不了在返台飛機上表明要解除婚約，洪男沒有挽留。李女主張，她2013年就提出分手，洪男2016年才提告，早已超過2年求償時效，請法官駁回求償。

法官發現李女2015年傳訊「我還是以前的我，盡所能成為你完美的老婆，想關心你又拉不下臉，以前的事情我對你很抱歉，可以請你回我好嗎？不要都不理我好不好？」，因而不採信2人2013年合意解除婚約，但法官認為李女遭控精神虐待部分屬實，婚約解除雙方都有責任，駁回洪男求償321萬之訴，李女應返還2枚戒指，可上訴。

(中時電子報)