首例！嘉大附小全校裝置空氣清淨機

嘉大附小校長陳明聰（中）代表接受家長會長張哲碩（左）、夏普營銷總經理張凱傑（右）捐贈空氣清淨機，全校學童受惠。（廖素慧攝）

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嘉義大附小每班裝置2部空氣清淨機。（廖素慧攝）
嘉大附小校長陳明聰（左）頒發感謝狀感謝家長會長張哲碩、姜淑葳夫婦（右）。（廖素慧攝）

空氣有多糟？嘉義大學附設小學家長委員會15日捐贈104部空氣清淨機，裝設於全校52間教室各2部，班班有空淨機，委員會家長更花半年以上時間測試各家空淨機的效能，才決定找知名品牌廠商合作，最優惠價格「半買半送」購置。

嘉大附小校長陳明聰表示，附小師生監測空品已多年，配合中央公布的依空品等級懸掛空汙旗，遇到橘、紅色旗顯示空品欠佳，也會廣播提醒全校師生，家長委員會提議要捐贈每班教室裝置空氣清淨機，維護孩子的健康，學校欣慰並感謝，與家長們攜手邁向守護孩子健康的重要一步，附小是嘉義地區第1所全面裝置空氣清淨機的學校。

家長會長張哲碩表示，中南部空品不佳，家長委員提議裝置空氣清淨機，獲得家長會普遍支持，家長們將家裡使用空淨機拿到學校測試約4、5個品牌，經半年以上測試，最後選擇效能高、低噪音的夏普空淨機。

夏普營銷總經理張凱傑說，該公司本於社會企業責任，以幾乎是「半買半送」的最優惠價格協助嘉大附小購置空淨機，該公司樂意參與校園守護孩子健康的工程，很欣喜經家長委員會評測而獲選，以後若有其他學校為改善空品而購置淨機，該公司也考慮比照辦理。

(中時 )

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