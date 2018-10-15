最奧客行為第一名！航空公司拒載黑名單曝光

國際航空運輸協會統計，最常發生的奧客行為前三名為酒醉鬧事、乘客間衝突、不遵守飛航法規。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

搭飛機時哪些行為最讓空服員頭痛？其實各家航空公司都有自己的一份黑名單，即便再有錢的大爺，如果出現這些脫序舉動、違反飛航規定，甚至危及到其他乘客的安全時，都可能被默默列為拒載黑名單。

近日傳出有一名富二代，搭機時多次要求空服員開光機上所有的酒，但每瓶卻都只嚐一口，導致剩酒需全部倒掉，造成航空公司困擾，因此將其列入黑名單，富少的父親還一度向航空公司求情，仍遭拒載。

近年來旅客刁難空服員的花招越來越多，其實各航空公司內部都有一份黑名單，根據《自由時報》報導，據了解，華航的黑名單已達百人，長榮也曾證實確有黑名單，最讓空服員困擾的奧客行為第一名就是酒醉鬧事。

長榮航空透露，曾拒載多次在起飛前要求用餐，並私闖廚房的一名彭姓旅客；香港藝人鄭中基早前曾在機上發酒瘋，也遭長榮拒載。另外，去年有一名日籍旅客疑似因為喝醉，企圖在機上點菸、不聽制止，被華航列為拒載黑名單；甚至還有乘客因不滿座位安排，揚言要向空服員開槍的誇張行徑。

國際航空運輸協會（IATA）統計，過去10年間全球總計有5萬8千多件奧客通報，最常發生的奧客行為前三名為酒醉鬧事、乘客間衝突、不遵守飛航法規。國籍航空業者指出，依各公司運送契約，一旦乘客行為、精神狀況有危及本人或其他乘客生命財產安全之虞，可採取禁制措施或拒載。國際民航組織也規定，即使已經購票，航空公司仍有權拒絕運送。呼籲旅客搭機時還是要遵守飛航相關規定。

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