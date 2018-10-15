觀塘換深澳 藍委轟：選前騙選票 李應元下台

2018年10月15日 10:12 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今（15）日上午砲聲隆隆！國民黨立委輪番上陣，砲轟政府的能源政策錯亂反覆，以及環保署長李應元在觀塘案不顧環評的專業獨立，全力為行政院挽救新北市選情的策略護航，不顧大潭藻礁珍貴生態，破壞環評制度，完全沒有政務官的擔當，應該下台。藍委孔文吉質疑，環保署前副署長詹順貴都為了觀塘案辭職了，李應元難道沒有責任嗎？

藍委在開議前還在主席台前拉開抗議布條，揶揄小英政府「選前騙騙騙，選後變變變」，毫無公信力可言。從深澳案到觀塘案，能源政策形同兒戲，完全都是政治因素、選舉考量，毫無長遠規劃，應該加以嚴厲譴責。

藍委王育敏表示，「觀塘換深澳」的決定完全是政治考量、選舉策略，這個政府的公信力早已蕩然無存。幾天前行政院長賴清德才說深澳廠不蓋會缺電，幾天後就說夠了，天然氣機組都還不在哪裡？竟然多出120幾萬千瓦的電力，簡直荒謬到極點。小英政府的能源政策只憑幾句話就可以完全改變，這個政府就是「選前騙騙騙，選後變變變」。

藍委蔣萬安說，今天感到非常諷刺，3月間環保署投下關鍵一票，讓深澳案通過環評，接下來各級政府不斷為深澳廠護航，賴揆還說過「乾淨的煤」結果現在觀塘換深澳，旁觀者都不禁感到神經錯亂。

蔣萬安說，從《勞基法》兩次修法到這次觀塘案可看出，執政黨簡直是瘋了！大潭藻礁成了犧牲品，也見證了綠營政治操作的粗暴。賴清德根本在打假球，李應元應該要有點骨氣，學學詹順貴，別再戀棧權位了。

(中時 )