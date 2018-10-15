台灣之光！威尼斯前三大頂級飯店 雲朗「雲水之都」入榜

2018年10月15日 10:10 工商 姚舜

威尼斯「雲水之都」客房內擁有極度考究的絲綢壁紙與中西藝術品。（圖／雲朗觀光）

國際觀光飯店產業也有「台灣之光」！今（2018）年9月被《紐約時報》罕見地以全版大篇幅報導雲朗觀光集團位於威尼斯的「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），本月再獲世界權威旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》透過42萬份的讀者問卷評選為「威尼斯最佳飯店」。

在該評比中，雲朗的「雲水之都」獲得95.24分，僅次於凱賓斯基酒店(Kempinski)與安縵(Aman)，是入榜的前三名之一。這是繼「雲水之都」得到「2017年全球最佳新進酒店」（The 2017 Hot List）與2017年中加入立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World）會員飯店後，成功晉升國際酒店排行，提升了台灣飯店業與文化創意的國際形象。

為歡慶威尼斯雲水之都再獲肯定，雲朗觀光同步於雲品溫泉酒店推出「幸福微醺」活動，凡入住即贈義大利頂級葡萄酒或義大利阿斯提（Asti）產區甜白酒及起司拼盤，在日月潭湖光山色度假時恣意享受歐式微醺滋味。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，「雲水之都」能在以高端奢華旅遊與住宿酒店聞名的專業雜誌年度讀者票選中脫穎而出，名列「威尼斯最佳酒店」前三名，是對於台灣自創品牌的榮譽肯定；表示雲水之都員工的付出與努力受到海內外旅客的高度認可，雲水之都細膩地在文化與歷史上的還原，更明確地顯示出全球旅客對於文化、藝術旅遊的重視程度。雲朗觀光集團位於義大利威尼斯的雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel），以細膩的設計、古典莊園完整再現和卓越的服務品質，於2017年得到立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, Ltd.）會員飯店資格，飯店中的GLAM餐廳，也獲得米其林一星評鑑，這也是義大利首次有台灣飯店集團餐廳獲得米其林的國際肯定。

2018年9月下旬《紐約時報》全版大規模報導中，形容雲朗觀光修復「雲水之都」，把一個15世紀的建築以忠於歷史和尊重文化的方式再現風華，身處飯店其中能真實地沉浸在威尼斯文化中，可能會讓旅客忘卻了座落於宮殿門外的著名城市。紐約時報對於庭院景觀也十分推崇，指稱「擁有充滿綠意的木蘭樹與隱秘幽僻的庭院，以及跨越數個世紀的雕塑，並且擁有了大運河難得一見的寧靜景色，是個令人流連忘返的地方。」位居威尼斯大運河畔的「雲水之都」擁有獨立花園，從庭園、濕壁畫到古建築的一石一瓦都「精確」復原，雖只有18間客房，不含申請建照的2年時間，僅整修就耗時2年半，每個房間還各有不同特色，將威尼斯歷史文化典故一一重現於每個房間，讓這18個房間都擁有自己的故事與意涵，旅客入住時更在房裡能細膩體會威尼斯的歷史風華。

為慶祝雲朗觀光威尼斯雲水之都的飯店設計與服務在國際上深獲好評並榮獲《Conde Nast Traveler》再次肯定，自即日起，雲朗觀光同步於雲品溫泉酒店推出「幸福微醺」活動，凡入住即贈義大利頂級葡萄酒或義大利阿斯提（Asti）產區甜白酒及起司拼盤，在日月潭湖光山色度假時恣意享受歐式微醺滋味。

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