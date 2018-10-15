混血演員李棠霓奪選美亞軍 兩岸佳麗唱〈阿里山的姑娘〉

2018年10月15日 10:38 中時 李承陽

大中華總決賽城市小姐五前五名賴韋如（左起）、李棠霓、馬迪妮、 何玉潔、周佳豫。

盧信守致力推動兩岸青創計畫。

新生代混血演員李棠霓，最新電影作品《武術奇蹟》還未上映，就在全球城市小姐選美賽中表現亮眼，於大中華區選美總決賽拿下亞軍，將代表大中華區城市小姐參加10月27日在濟南舉行的世界盃選美大賽，而台灣的城市先生則是過關斬將，包下了大中華賽區總決賽的前3名。

這次的總決賽還有一項特別之處，兩岸的參賽者一同合唱〈阿里山的姑娘〉，並拍攝成MV，用快閃方式呈現，這代表了城市小姐創辦人張如君與9位賽區主席共同播下了種子，當〈阿里山的姑娘〉的音樂聲響起，參賽者在舞台上透過舞蹈呈現出種子破土而出的氣勢。

2018第十三屆全球城市形象大使大中華總決賽特地選在溫州舉辦，主要就是要打造國際時尚元素與傳奇溫州的融合碰撞和融匯，彰顯溫州邁向國際化和時尚化的一個縮影。

大中華賽區主席盧信守為溫州兩岸影視基地創辦人，也是「中國夢促進會青年團」團長，他帶領台灣青年創業團隊搭建溫州海岸文化傳播公司，同時也是大陸首個以影視文化為主要創業創新方向的兩岸青創孵化基地創辦人。

大中華賽區的得獎者將參加27日在濟南舉行的世界盃總決賽。

(中時 )