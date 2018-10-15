木柵焚化廠煙囪彩繪圖案 即起開放i-Voting

2018年10月15日 10:14 中時 張立勳

北市木柵廠煙囪彩繪即日起開放網路投票到10月24日截止，北市環保局邀請市民朋友把握時間踴躍投票，還有機會抽中好禮。

環保局指出，為落實全民參與的精神，該案為全國第1座焚化廠透過i-Voting來決定煙囪的圖案，歡迎大朋友及小朋友上網投票，投票人資格為國小一年級以上且於今年7月31日以前設籍北市市民，以身分證字號及出生年月日驗證即可在台北市公民參與網i-Voting網站（https://ivoting.taipei）投下您的寶貴一票，完成投票並有機會抽中捷安特腳踏車及便利商店禮券等好禮。

環保局表示，此次i-Voting圖樣選項共計3項，計有「復古款長頸鹿原圖」、「生態款台灣藍鵲新圖」、「簡約款與建築物同色（全灰）」，市民朋友寶貴一票將是煙囪漂亮的關鍵，請大家踴躍上網投票。

另外為讓大家更能體驗參與煙囪換裝後的樣貌，可以透過手機下載APP（名稱：木柵彩繪煙囪）及宣傳海報（木柵廠官網網址: https://www.mcrip.gov.taipei/），即可與您喜愛的煙囪圖樣拍照合影喔。

環保局進一步指出，投票期間民眾除了可以透過自己在家上網或手機投票外，環保局平日在北市12區區公所，也有專人協助上網投票，另假日10月20及21日在北市各區運動中心（大同運動中心維修中改永樂市場）設攤協助民眾投票，現場出示投票完成畫面還可獲得精美小禮物。

未來木柵廠煙囪彩繪圖案將依照i-Voting投票結果，預計11月進行施作，明年2月完工。

(中時 )