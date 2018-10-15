小學生調「茶」站 南大附小前進茶園

南大附小彩虹斑馬志工隊辦理茶主題式戶外教育課程。（南大附小彩虹斑馬志工隊提供）

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南大附小彩虹斑馬志工隊辦理茶主題式戶外教育課程。（南大附小彩虹斑馬志工隊提供）
南大附小彩虹斑馬志工隊辦理茶主題式戶外教育課程。（南大附小彩虹斑馬志工隊提供）

平常喝的紅茶、綠茶，茶葉啥模樣？南大附小彩虹斑馬志工隊辦理茶主題式戶外教育課程，50位師生前進嘉義竹崎茶園，瞭解6大基本茶類，體驗用傳統笳笠製茶，講師簡維辰也準備11種茶供學生品評，有烏龍茶、普洱茶、蜜香紅茶，還有台灣少見的白茶，讓學生大開眼界。

南大附小指導老師張景傑要學生比較剛採摘下來的茶菁和室內萎凋後的茶菁不同，學生郭晉愷發現，剛採下來的茶菁沒明顯味道，茶菁表面顏色也比較亮，再觀察已經放置3天進行室內萎凋的茶菁，外表有一層霧霧的，表示已經走水完成，才可以進行紅茶製作的下一個程序，也就是揉捻。

學生胡溱欐表示，揉捻茶菁時要先輕輕揉，就像對待小嬰兒一樣，等茶汁釋放出來後再用力揉捻，讓茶汁布滿茶菁，反覆動作揉捻近2小時，再經過一連串工序，才能有一杯好茶，每一杯茶得來不易。

學生體驗用傳統笳笠製茶，歷經1個多小時，茶菁逐漸由綠轉黃，小手已沾滿茶汁的清香，仔細觀察茶菁已變成條索狀，在進行發酵與乾燥的程序時，講師簡維辰也準備11種茶供學生品評，有烏龍茶、普洱茶、蜜香紅茶，還有台灣少見的白茶。

張景傑說，基本茶類根據製作方法和發酵程度不同分爲綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶、黑茶6大類。大家熟知的紅茶英文稱為black tea。學生李宥萱舉手問老師：「那黑茶呢？」原來黑茶叫做dark tea，所以外國人的「紅茶不紅、黑茶不黑」。

南大附小校長許誌庭表示，茶主題課程從茶園選定到製茶，教師做到「授權」，讓學生在戶外教育課程中成為決策者之一，活動中也看到學生能力的增長。老師張景傑說，教師扮演課程的引導者，課程設計符合12年課綱的核心素養，讓學生可以在生活情境中眞實體驗、快樂學習。

(中時 )

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