台北》姚文智批掀民粹主義 柯P：講別人壞話自己不會變好

台北市長柯文哲15日出席聯醫流感疫苗開打記者會。（吳堂靖攝）

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民進黨北市長參選人姚文智昨直指柯文哲造成了新的民粹主義，台灣未來恐變成菲律賓，表明願為了台灣民主挺身而出，更說「他不入地獄，誰入地獄！」柯文哲15日受訪表示，這是失言！菲律賓連續6年經濟成長超過6%，回酸「講別人壞話自己也不會變好」。

台北市長柯文哲15日出席聯醫流感疫苗開打記者會，會前受訪對於姚批柯帶起民粹主義，恐讓台灣恐變成菲律賓，對此，柯表示，這是失言！菲律賓在杜特蒂當總統後，連續6年經濟成長超過6%，今年恐怕會超過7%，「所以有時候不要隨便嘲笑他人，我們自己要多努力一下！」

姚近日火力全開批「柯是比吳敦義還厲害的liar」，可以取代吳成為天下第一白賊。柯文哲笑說，像這種就是講別人壞話自己也不會變好，自己只是有時候忍不住會去嘲笑別人，他都不會主動去講人家壞話，給人家貼標籤幹什麼的，整個世界要提升啦！

媒體詢問姚說他不入地獄誰入地獄，柯認為台北市是地獄嗎？柯則表示，「台北市雖然不能盡善盡美，其實有時候我們看世界評比，經貿之類也排全世界前十幾名，台灣也沒那麼差」。

至於今天將與蔡英文總統同台出席活動，媒體詢問是否會尷尬？柯則坦然表示，「不會啦，我亞斯伯格症看到誰都不會尷尬啦！」

另外，柯昨天臉書也釋出與嘻哈團體「顏社」的合作前導影片，頗有與丁守中的「台北的未來在你手中」競選歌曲互尬意思，柯則說，之前去拜訪饒舌、塗鴉等次文化團體，順便被抓去拍影片，自己都是人家叫他唱就唱，好玩就好啦！

(中時 )

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