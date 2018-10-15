美加強軍售 台灣最想要的3種武器

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中時電子報

華府已表明，美國正朝對台軍售正常化的方向邁進。美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）說，川普政府將推動更多對台軍售，而這可望引發北京強烈反對。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，在民進黨總統蔡英文執政，兩岸關係緊張升高的情況下，台灣最想要的，應該是以下3種軍售：

*潛艇技術與武器系統

台灣為了升級老舊的潛艇，並落實潛艦國造計畫，一直想採購必要的技術與零組件。儘管北京反對，華府4月已同意，將讓美國國防承包商協助台灣打造潛艦。

不過，由於美國海軍目前只有核動力潛艦，而台灣要的是柴電潛艦，因此還需要其他國家協助。

*F-35戰機

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機是單座，單發動機的全天候多功能戰機。F-35戰機共有3個版本，洛馬針對各軍種的需求，為空軍開發了F-35A戰機、為海軍陸戰隊研製了F-35B，並為海軍打造了F-35C戰機。

台灣國防部長嚴德發3月接受媒體訪問時表示，能短場起飛垂直降落的F-35B最切合台灣需求。

*M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克

目前台灣陸軍的坦克多數都是舊型的M60與M48，而這款美製第3代主戰坦克很適合加以取代。

(中時電子報)

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