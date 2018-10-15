台北》一句話力挺姚文智 蔡英文引爆網友怒火！

2018年10月15日 10:36 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智內湖南港區後援會昨成立，兼任黨主席的總統蔡英文出席力挺，這是蔡總統第4度為姚文智站台造勢。蔡總統也批評台北市長柯文哲無法解決內湖塞車問題，並表示「別人做不好，換姚文智來做」。對此，網友諷刺表示「這麼厲害那聘姚文當台北交通局長好了」、「蔡英文也淪落到要用這種方式拉攏選民」。

民進黨主席蔡英文昨出席民進黨台北市長參選人姚文智內湖南港區後援會成立大會，她致詞時表示對姚文智選情有信心。蔡說台北市要戰很困難，但處在逆風才看得更清楚處境，「姚文智的選情正在向上提升」；沒有一定會贏的選舉，也沒有一定會輸的選舉，呼籲選民不用猶豫，只要一步一步穩穩往前就有機會成功。

此外，蔡英文也提及內湖塞車問題，她說姚文智要推動「首都環線」，重新評估捷運環線工程，藉此來解決上下班塞車的問題，並表示「別人做不好，換姚文智來做」。

蔡英文這番話也引爆網友怒火，並表示「昨天內湖很暢通啊 可見沒什麼人氣」、「你在總統府上班 跟人家講什麼內科塞車」、「所以怎麼做？」、「總統說這種話不覺得格局很低嗎」、「現在是為了選票 口號可以這樣亂喊的嗎」、「這麼厲害那聘姚文當台北交通局長好了」、「沒救了都執政多少年了還在嘴」、「蔡英文也淪落到要用這種方式拉攏選民」、「那你總統做這麼爛可以換柯文哲了嗎？」、「總統跳下來打 格局真低」。

(中時電子報)