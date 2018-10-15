尺度無極限可攝錄AV！ 賣淫泰女嘿咻中落網

2018年10月15日 11:01 中時 張穎齊

警方在基隆廟口附近的公寓出租套房，偵破一樓一鳳的賣淫案。（翻攝畫面）

基隆有色情業者在網路及通訊軟體上，打著「尺度無極限、可攝錄AV！」等煽情文字，敘述火辣的泰籍女子，從事的賣淫服務「應有盡有」，基隆警方獲報後不敢大意，立即前往廟口夜市附近的公寓搜索，當場查獲4名泰女、2名台灣嫖客，發現泰女以性交50分鐘2500元的價碼，招攬尋芳客，6人均被依法送辦。

警方調查，色情業者將性交易場所隱匿在基隆廟口夜市仁二路的公寓出租套房內，想規避警方查緝，但法網恢恢疏而不漏，警方透過通訊軟體及網路，發現色情業者誇稱「尺度無極限、可攝錄AV」、「一樓一鳳」，並附上火辣泰女的誘人照片等資訊，抽絲剝繭後，組成專案小組前往查緝。

警方昨（14）日見時機成熟，由基隆市警察局第一分局偵查隊、延平所、南榮所會同移民署基隆專勤隊，帶著翻譯人員前往掃蕩，起初泰女們將大門深鎖，避而不見，警方費盡心力，用器具強力破門後，才得以將一干人一網打盡。

警方發現，當時4名泰女分散在各個套房中，其中有2名泰女正在和2名台籍男子進行性交易，經調查得知，泰女們約在9月底、10月初以觀光名義來台，甚至行李箱上還貼著出入關的貼紙，完成性交易後會與仲介者拆帳；而嫖客則供稱，色情業者以每50分鐘2500元的價碼兜售，被逮時感到懊悔不已。

全案偵詢後，警方將6人依違反社會秩序維護法，各裁罰1500元，並持續擴大偵辦中。

(中時 )