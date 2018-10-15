台南振興社區「移動式太陽能發電車」獲市民票選最高票

振興社區提案的移動式太陽能車獲得台南市環保局公民參與票選的最高票。（程炳璋攝）

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開元國小學童參加社區移動式太陽能車教學，嘗試以太陽能畫出一套設計用途。（程炳璋攝）

台南市環保局首辦社區公民參與政策，由台南市民在10月票選出北區3個社區的減碳提案，其中振興社區提案獲最高票，環保局提供10萬元補助經費，15日發表社區自造的「移動式太陽能發電車」。

台南市小規模推動由下而上的公民參與制訂政策，過去多為台南市文化局的社造提案，台南市環保局日前撥款試辦「低碳社區公民參與式預算提案」，共有8個社區提案競爭，經過台南市23個行政區市民的票選出3個社區提案，總投票數349票，振興社區提案的「移動式太陽能發電車」獲最高的112票。

另外兩個社區提案為北區大仁里的「綠能2.0阿波羅滾球場」、北區正覺里的「正覺小清新」。

振興社區15日發表可由社區自造的「移動式太陽能發電車」，並命名為「振興SUNNY CAR」，是一部附有太陽能板的滾輪推車，藉由吸收太陽能發電，等於是一部大型行動電源，未來能夠將車推著走，機動性的作為擴音設備、放映電影、烹煮飲料點心與救災緊急照明等需求。

振興社區15日的發表會中，振興里里長童小芸請專家教導居民學習製造「振興SUNNY CAR」，北區區長李皇興現場加入打造行列，開元國小學童參與太陽能設計發想。

儘管台南市發展的公民參與政策尚非重大決策，振興里長童小芸仍表示，由振興社區提案，最後由市民來認證，代表社區的構想經過民意洗禮認同，是令人最開心的地方。

(中時 )

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