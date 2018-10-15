台南振興社區「移動式太陽能發電車」獲市民票選最高票

2018年10月15日 10:41 中時 程炳璋

開元國小學童參加社區移動式太陽能車教學，嘗試以太陽能畫出一套設計用途。（程炳璋攝）

台南市環保局首辦社區公民參與政策，由台南市民在10月票選出北區3個社區的減碳提案，其中振興社區提案獲最高票，環保局提供10萬元補助經費，15日發表社區自造的「移動式太陽能發電車」。

台南市小規模推動由下而上的公民參與制訂政策，過去多為台南市文化局的社造提案，台南市環保局日前撥款試辦「低碳社區公民參與式預算提案」，共有8個社區提案競爭，經過台南市23個行政區市民的票選出3個社區提案，總投票數349票，振興社區提案的「移動式太陽能發電車」獲最高的112票。

另外兩個社區提案為北區大仁里的「綠能2.0阿波羅滾球場」、北區正覺里的「正覺小清新」。

振興社區15日發表可由社區自造的「移動式太陽能發電車」，並命名為「振興SUNNY CAR」，是一部附有太陽能板的滾輪推車，藉由吸收太陽能發電，等於是一部大型行動電源，未來能夠將車推著走，機動性的作為擴音設備、放映電影、烹煮飲料點心與救災緊急照明等需求。

振興社區15日的發表會中，振興里里長童小芸請專家教導居民學習製造「振興SUNNY CAR」，北區區長李皇興現場加入打造行列，開元國小學童參與太陽能設計發想。

儘管台南市發展的公民參與政策尚非重大決策，振興里長童小芸仍表示，由振興社區提案，最後由市民來認證，代表社區的構想經過民意洗禮認同，是令人最開心的地方。

(中時 )