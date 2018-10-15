高中女被恐怖情人拍性愛片 還傳訊爸：你女兒很亂

高中女被恐怖情人拍性愛片，求分後還遭傳訊爸爸：你女兒國中就有性經驗」。（非當事人示意圖／達志影像）

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中時電子報

台中一名女子幾年前就讀高中時，與大她2歲的學長相戀，但交往期間男友喜歡在做愛時拍下性愛影片，後來受不了對方的火爆脾氣提分手，沒想到反被騙去旅館性侵再拍下一部A片，還傳給爸爸嗆聲：「妳女兒國中就有性經驗啦！」氣得老爸拉著她到警局報案，而惡男當天拍的性愛自拍也成了鐵證。

判決書指出，這名女子幾年前害怕男友的「恐怖情人」性格，幾經考慮下決定分手，男友不肯，不斷傳訊要求復合，被拒絕幾次後竟惱羞成怒，揚言要把過去兩人性愛自拍全都PO網，女子無奈同意再見一面，卻在汽旅慘遭男友性侵、拍下不雅影片。

據《蘋果》報導，女子本來同情男友選擇隱忍，但對方不死心，猛傳訊「寶貝理我」、「原諒我」、「我以後再也不會這樣了」，但女子依然不願復合，還苦勸對方不要再傷害她，不料男友竟直接寄信給女子爸爸，還附帶性愛影片嗆聲「要管好自己女兒」，案情也因此曝光。

法院審理期間發現，被害少女在影片中一直不斷抵抗，前後各說了一次「我不要」，被告卻強坐在她胸口、抓著頭逼迫口交，被害少女身高僅150公分體型嬌小，只能不斷尖叫痛哭，令法官看了都於心不忍，一審依強制罪、強制拍攝未成年人性交等罪，判處10個月、5年6個有期徒刑。

被告不服提起上訴，日前不僅被駁回，二審法官還追加告發他電腦藏有多部性愛自拍，涉嫌違反兒少性交易防制條例，如罪名成立，恐怕又要再多關幾年。

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(中時電子報)

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