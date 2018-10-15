深澳電廠誰拍板 新北拿公文指蘇貞昌公然撒謊

2018年10月15日 11:00 中時 葉德正

深澳誰拍板，行政院與新北市府互相指控，新北市府15日拿出立院公報佐證深澳燃煤電廠在2006年6月30日通過環評，到12月14日奉行政院核定，官方文書內容都顯示核定時間是蘇貞昌閣揆任內，「蘇貞昌別公然撒謊」；新北市府更強調，能源局指環評3年內沒開發就會自動失效，目前環境影響評估法從沒環評審查結論3年會自動失效的規定及先例，中央不要誤導民眾。

環保局長劉和然說，肯定賴揆願意對深澳燃煤電廠案懸崖勒馬的心意，但停建惹出的政治口水也是讓人始料未及，單就新深澳燃煤電廠是誰核定就已爭論不休，但這些都有公文書可佐證，何須爭論？

劉和然說，深澳是誰拍板，爭議開端始今年8月3日，蘇貞昌在電視台受訪提出「深澳電廠是朱立倫當行政院副院長的時候裁示要興建」，卻在被翻出核定公文，發現是由蘇前院長核定後，8月6日蘇又改口「希望不要選舉時才來噴口水」。

劉和然說，事後本以為拿出公文就能平息爭端，不料行政院長賴清德在8月15日受訪時，再提案件是朱立倫拍板，8月16日蘇貞昌又改說是他當行政院長時，「深澳案還在環保署環評階段」，不曉得蘇老縣長是真的忘記，還是刻意模糊，如今白紙黑字，就是在他任內核定。

對能源局官員說環評後3年內沒開發就會自動失效，劉和然說，目前環境影響評估法從來沒有環評審查結論3年會自動失效的規定及先例，期望中央不要再誤導民眾，且深澳目前已經開發過，應該廢止環評結論、廢止公告，深澳案才算真正停止，為不讓舊事重演，也公開籲請市長參選人能承諾不再核發新設生煤許可，如此無論中央政策是否反覆，市府都能成為維護民眾健康安全、最堅不可摧的城牆。

新北市府發言人張其強說，「深澳燃煤電廠從2006年通過環評、核定台電更新擴建計劃、到編列預算，都是在蘇貞昌院長任內」，換言之，老縣長對於深澳燃煤電廠其實非常了解，也難怪他的立場始終曖昧，因為這就是他在行政院長任內所做的決定，老縣長怎麼可能否定自己，怎麼可能打臉自己的決定。

(中時 )