台灣的「蕉」傲 雲林香蕉成功銷日

雲林縣出產的香蕉質優味美，成功重回日本市場。（許素惠攝）

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正值秋蕉上市，雲林縣府大力鼓舞做為學校營養午餐後水果，也努力尋找外銷市場。（許素惠攝）

雲林香蕉香Q甜美，深受國內外消費者青睞，莿桐果菜生產合作社與台農發公司合作，去年將香蕉外銷到中東，今年再下一城，陸續進軍東瀛，正值秋蕉上市，日方貿易商計畫從今秋產季開始直到明年6月，預計透過該合作社外銷約600公噸到日本。

今年秋季第1批共6公噸香蕉15日裝櫃，雲林縣長李進勇、莿桐鄉長廖秋蓉等人了解外銷狀況。

縣農業處長張鴻猷表示，縣內香蕉種植面積約600多公頃，莿桐果菜生產合作社和農民契作，蕉園管理得乾淨漂亮，農藥、肥料施作時間點、施用量有所控制，也取得生產履歷，去年台農發首次出口香蕉到中東，就找上該合作社供應，這次又受到日本市場青睞，真是雲林的「蕉」傲。

莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利出，此次銷日的是「烏龍」品種黃金蕉，顏色較市面上常見的北蕉及台蕉5號金黃，不僅色澤金黃誘人，且口感香Q清甜，不易裂果，日本客戶對香蕉品質要求嚴格，採購前多次到雲林確認品質，甚至還到果園參觀，對於台灣黃金蕉的品質讚不絕口。

李進勇強調，雲林出產的香蕉質優味美，再加上農民優秀的蕉園管理技巧，讓台灣蕉再次重回日本市場，不只是雲林的「蕉」傲，也是台灣的「蕉」傲。

(中時 )

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