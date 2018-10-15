台北》最新民調出爐　姚文智支持度超預期！

最新民調顯示，台北市長柯文哲以37.5%的支持度遙遙領先。（鄧博仁攝 ）

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中時電子報
/整理報導

台北市選情最新民調出爐，台北市長柯文哲以37.5%的支持度遙遙領先國民黨台北市長候選人丁守中25.0%和民進黨提名的姚文智11.3%，柯文哲和丁守中的差距持續擴大。但值得關注的是，此次民調的調查是在器官案之後，姚文智還有破兩位數的支持度，令人感到訝異！

《美麗島電子報》最新台北市長選戰民調出爐，柯文哲的支持度為37.5%，丁守中則以25.0%居次，姚文智以11.3%繼續維持墊底。而值得關注的是，美麗島此次調查是在器官移植案之後，但姚文智的支持率卻還是維持10％左右，並未跌至個位數。由於美麗島背景偏綠，前幾次的民調都顯示姚文智支持度都在10%左右，最高則為16%，對比《聯合報》作出姚文智的支持度為8%，以及《ETtoday》的8.5%，不排除有機構效應存在。

對於台北市的選情民調，批踢踢網友表示，「台北選情我只關心姚文能低到拿不到補助款」、「未看先猜，姚陣營表示：特地民調傾柯，看看就好」、「姚文還有沉默螺旋87%，贏定了」、「還有11%，信仰真可怕」、「那樣還有11%啊，唉白痴太多」。

此次民調是《美麗島電子報》委託台灣指標民調公司於2018年10月11日至10月12日進行調查，以台北市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣，成功訪問1070設籍在台北市年滿20歲的民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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