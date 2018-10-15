舊城新生再添亮點 東區泉源4里活動中心啟用

2018年10月15日 11:02 中時 馮惠宜

台中東區泉源、樂成、旱溪、新庄等四里多功能活動中心15日在市長林佳龍等人揭幕下啟用。（馮惠宜攝）

台中東區泉源、樂成、旱溪、新庄等四里多功能活動中心啟用，市長林佳龍（前排右二）與地方議員邱素貞（前排右三）等地方人士熱鬧迎入厝。（馮惠宜攝）

台中東區泉源、樂成、旱溪、新庄等四里多功能活動中心啟用以公共藝術活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

台中市政府積極推動台中火車站前站後舊城新生，15日再添新亮點：東區泉源、樂成、旱溪、新庄等四里多功能活動中心經3年的規畫、動工，終於於15日正式啟用，台中市政府也盛大以公共藝術活動迎接啟用，地方民眾開心入厝，台中市長林佳龍也說，舊城新生後這裏寸土寸金，這可能是台中市地價最貴、環境最好的活動中心。

台中市東區公所15日上午盛大舉辦東區泉源、樂成、旱溪、新庄等四里多功能活動中心啟用暨公共藝術推廣活動，除邀請林佳龍擔任揭牌佳賓，地方民進黨籍議員邱素貞、何敏誠、鄭功進，以及年底登記參選東南區議員的無黨籍參選人林學冠、吳品儀也都到場迎接這項地方盛事，並爭取支持。

台中市東區公所民政課長林佳修指出，泉源四里多功能聯合活動中心為3層樓的鋼筋混凝土造新穎建築，總經費為新台?453萬元整，總樓地板面積約為249坪，規劃藝文活動大應、會議室、研習教室及陳列室等空間。

市長林佳龍指出，在台糖生熊湖濱重劃區是寸土寸金，拿來做活動中心，讓四里有活動的空間，周邊也因為鐵路高架化後帶來龐大人潮回流商機，這活動中心也能發揮功能，他強調，看到旁邊的建國市場、台糖產業故事館即時完工，再搭配整個大車站計劃，這就是所謂舊城新生，不只是火車站前，站後透過打通道路連結起來，可以看到地方的蓬勃發展。

市議員邱素貞表示，聯合活動中心鄰近新建國市場、台糖帝國糖廠營業所，加上復興陸橋已拆除，信義街已打通新建國市場，未來串連東光綠園道、樂成宮，將成為新地標，有利促進地方發展。

鄭功進表示，這個活動中心是啟動東區明珠計畫的入門磚，他建議，希望在帝國糖廠的產業故事館尚未開放前，活動中心內部能先展示，台灣糖業發展史的相關文獻，國際觀光媽祖節的影像紀錄等，讓民眾有多一個了解東區歷史的好去處。

(中時 )