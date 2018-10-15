以核養綠沒得談？原能會主委：除非修電業法

原能會主委謝曉星表示，除非修該《電業法》，否則以核養綠沒有空間。（楊兆元攝）

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立法院今召開教育與文化委員會，邀請行政院原子能委員會主委謝曉星列席報告並備質詢。 圖／李宜秦攝

執政黨力推的2025年非核家園頻遭質疑是否會導致缺電，前總統馬英九更是大力支持「以核養綠」公投案。然而有立委認為「沒辦法處理核廢就沒有立場談核能」，原能會主委謝曉星則表示，除非修改《電業法》，否則沒有以核養綠的空間。另外外界擔心核電人才將流往對岸，謝曉星則說「除役跟核廢還是需要人」，立委則說「至少2025年前都需要」。

立法院今召開教育與文化委員會，邀請行政院原子能委員會主委謝曉星列席報告並備質詢。針對前總統馬英九所言「核廢料處理不困難」，立委們砲聲連連。立委蘇巧慧批評，「馬總統為何任內不做，下任後才這樣說？」她表示反對新北市成為核廢料的最終處理場，「沒辦法處理核廢就沒立場談核能」。

立委洪慈庸表示，國際上從未聽過「以核養綠」的名詞，謝曉星則說「這是一個主張」，因所有能源都是獨立的，依照每個國家條件不同選擇不同能源。立委柯志恩則說，以核養綠是一個發展再生能源的過程。

立委黃國書詢問「停建深澳電廠是否會影響非核？」謝曉星則回應「不會」，且核一廠的除役許可已提出，尚在等待環評通過，核二廠除役許可預計年底會提出，核三廠預計後年會提。謝曉星說，「除非修正《電業法》，否則沒有以核養綠的空間」。

另外，原能會未來恐會被降級為行政院核能安全委員會，柯志恩質疑「降級成三級機關還能跟台電獲經濟部抗衡嗎？轉型後是否會面臨人力缺口？核能人才是否會被大陸挖走？」

柯志恩表示，核研所有70名約聘人員、200名碩、博士派遣人員，行政院長賴清德日前也表示「約聘人員兩年內歸零」，在機關降級後這群人肯定首當其衝。

謝曉星則表示，「核電廠除役與核廢處理等都還是需要核電人才」，因此國內人才不至於全部流往對岸，立委黃國書贊同表示「至少2025年前都還需要他們」。

(中時 )

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