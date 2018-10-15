殺死前女友抄佛經求輕判 法官斥責沒有真心悔改

2018年10月15日 11:14 中時 林偉信

屏東王姓男子去年因不滿邱姓女友提分手，他竟誘騙對方到國小籃球場持刀猛刺15刀致死，犯後他還拉下對方褲子製造性侵假象，王男被逮後遭羈押，他稱念佛抄經、畫佛像求輕判，法官斥責他未真心悔改，依家暴殺人罪將王男判處無期徒刑確定。

離婚育有2子的33歲王男，在2016年透過臉書與20歲邱女相識，並進而交往成為男女朋友且同居，不久，邱女欲結束與王男的關係，刻意疏遠對方並封鎖王的臉書，她也搬回高雄美濃住處以斷絕聯絡，但王男不願分手，自認遭邱女欺騙感情。

王男欲找邱女理論但屢屢聯絡不上，他對邱女怨恨更深，因此萌生殺人犯意，他用臉書假帳號聯絡她，誆稱以社團名義邀約外出唱歌，去年2月8日晚上王男將她騙到國小籃球場後，用童軍繩勒昏她，因怕對方仍有救活機會，他再拿磚頭重擊她頭部。

王男看到邱女的身體仍不斷抽搐，再拿出水果刀猛刺她的胸部及腹部致死，行凶後他還故意拉下邱女的褲子故佈疑陣，製造邱女被人性侵後殺害的假象，他還將邱女騎乘的機車及安全帽的物品丟棄在排水溝湮滅證據，警方據報循線逮獲王男。

一審將王男判處無期徒刑，他辯稱羈押期間接觸佛經，念佛懺悔以求內心平靜，他已深知悔悟日後絕不再犯求法官輕判，二審認為「罪由心起將心懺」，他抄佛經但沒有由心懺悔，獲得死者家屬原諒，將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )