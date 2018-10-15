迎新又變淫新 高醫大牙醫系迎新爆要同學「陪睡陪上」

高醫大牙醫系迎新爆出「陪睡」風波，其中幾句宣誓詞相當不妥 (圖／翻攝自Dcard)

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中時電子報

大學迎新又出事，這次是高醫大牙醫系惹風波。高醫大牙醫系迎新隊輔疑似想改變傳統，展現創意，在新生手冊中的宣誓詞中，竟寫下許多不堪入目的詞語，其中一句「主隊輔是我最信任的人，陪睡陪上，廁所樣樣包」更是遭痛批下流，網友將宣誓詞轉貼到「Dcard」後，引起軒然大波。

透過照片可以看到，宣誓詞中不乏許多幽默有趣的句子，但其中「嚴禁公開研究遺傳學，要研究回家繼續，如果不小心擦槍走火，男的交給女隊輔，女的交給男隊輔gentle (此有溫存、愛撫之意)」甚為不妥，下一句「主隊輔是我最信任的人，陪睡陪上，廁所樣樣包」更是離譜。

不少網友看到後痛批「現在大學生到底怎麼了」、「是迎新還是『淫』新？」、「又是個低級迎新，哀呀我為什麼要說又呢」「下流當有趣」，由於高醫大牙醫系去年也爆發過迎新活動的臉書出現性暗示字眼，當時也引起不小風波，因此PO文者也諷刺「高醫大牙醫系還想多紅一年？」。

高醫大則回應學生可能迎新玩太HIGH玩過頭，宣誓詞部分內容確有不妥，雖然是開玩笑，但仍應有分寸，需要加強輔導，而撰寫該宣誓詞的學生也自知闖禍，對此表示相當抱歉。

近年來大學迎新不斷爆發風波，先是前年龍華大學迎新中，出現5個脫掉內褲，裸露上半身的男同學高喊隊呼；同年景文大學迎新則是男生脫內褲、女生脫內衣進行活動，且隊名都用生殖器命名，甚至被要求「接過」別人口中的水喝下，嚇得新生們連夜打電話給校方求救，最終帶隊的7名學長姊被起訴才落幕；去年長榮大學則是學長把麵包放下體要學妹吃、要學妹吃自己含過的喉糖等橋段，都被痛批實在噁心。

(中時電子報)

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