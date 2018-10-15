流感疫苗開打 北市加碼助3類人員公費施打

2018年10月15日 11:36 中時 吳堂靖

公費流感疫苗開打，北市府另加碼提供照護高頻率接觸民眾者公費施打。（北市衛生局提供）

公費流感疫苗15日開始施打，北市府另加碼提供照護高頻率接觸民眾者公費施打，包含北市高中職以下非公費對象的教職員工、居家式托育人員及政府第一線櫃檯人員及身心障礙員工等，台北市長柯文哲15日帶頭接種，呼籲符民眾接種流感及肺炎鏈球菌疫苗。

北市衛生局表示，今年公費流感疫苗含有2價A型與1價B型之病毒株，接種對象包含，滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中(職)及五專1-3年級學生、50歲以上成人、高風險慢性病患、罕見疾病患、重大傷病患、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、長期照顧等機構對象、醫事及衛生防疫人員及禽畜業及動物防疫人員等。

衛生局長黃世傑表示，2015至2017年流感季流感併發重症者中，90%以上未接種流感疫苗，且流感併發重症死亡者中87%以上未接種流感疫苗，顯示接種疫苗仍是避免得到流感併發重症的最佳方法，完成接種後至少2週產生保護力。

另外，北市府也提供65至74歲市民加碼接種肺炎鏈球菌疫苗，也可以併流感疫苗一起接種，得到雙重保護力。相關資訊可至北市衛生局網站流感疫苗專區查詢。

(中時 )