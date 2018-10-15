新北》蘇貞昌強打親子博物館 葉元之批：又在騙票

葉元之批蘇貞昌強打建造親子博物館是在騙選票。（王揚傑攝）

友善列印
中時

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，近日強打要在板橋客運站旁的大台北新劇院預定地，興建親子博物館。國民黨新北市議員參選人葉元之爆料，這塊地的管理單位是文化部，文化部近日規劃研究案出爐，規劃興建中型歌劇院，根本沒有要蓋親子體驗館，直指蘇貞昌又在騙票。

葉元之表示，蘇貞昌日前批評大台北新劇院預定地，現在成了全台最貴的機車停車場，但事實上，大台北新劇院無法興建，根本是民進黨造的孽。他說，馬政府時代，文化部早已同意委託新北市政府代辦劇院BOT招商及興建營運管理事宜，但蔡政府上任後翻盤，告知新北市政府BOT計畫不可行，導致計畫胎死腹中。

葉元之指出，文化部2017年8月再編600萬元預算，進行該地的文化設施評估研究，據他所知，期中報告書在月前已經出爐，計畫要蓋中型的歌劇院，根本就沒有親子博物館這個選項。

葉元之表示，這個案子的主導權是在文化部，文化部根本就沒有朝蓋親子博物館方向去規劃，蘇老縣長說要改成親子博物館，跟文化部的評估案背道而馳，根本就是在欺騙市民。

葉元之說，蘇貞昌和文化部都應該出面說清楚講明白，到底是老縣長有辦法讓文化部聽命於他？還是文化部遲不公布研究報告，因為要配合蘇貞昌，硬要推親子博物館，那當初幹嘛浪費600萬元進行研究？

(中時 )

台北》最新民調出爐　姚文智支持… 國家生技研究園區開幕 蔡英文：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。