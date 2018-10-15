新北》蘇貞昌強打親子博物館 葉元之批：又在騙票

2018年10月15日 11:33 中時 王揚傑

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，近日強打要在板橋客運站旁的大台北新劇院預定地，興建親子博物館。國民黨新北市議員參選人葉元之爆料，這塊地的管理單位是文化部，文化部近日規劃研究案出爐，規劃興建中型歌劇院，根本沒有要蓋親子體驗館，直指蘇貞昌又在騙票。

葉元之表示，蘇貞昌日前批評大台北新劇院預定地，現在成了全台最貴的機車停車場，但事實上，大台北新劇院無法興建，根本是民進黨造的孽。他說，馬政府時代，文化部早已同意委託新北市政府代辦劇院BOT招商及興建營運管理事宜，但蔡政府上任後翻盤，告知新北市政府BOT計畫不可行，導致計畫胎死腹中。

葉元之指出，文化部2017年8月再編600萬元預算，進行該地的文化設施評估研究，據他所知，期中報告書在月前已經出爐，計畫要蓋中型的歌劇院，根本就沒有親子博物館這個選項。

葉元之表示，這個案子的主導權是在文化部，文化部根本就沒有朝蓋親子博物館方向去規劃，蘇老縣長說要改成親子博物館，跟文化部的評估案背道而馳，根本就是在欺騙市民。

葉元之說，蘇貞昌和文化部都應該出面說清楚講明白，到底是老縣長有辦法讓文化部聽命於他？還是文化部遲不公布研究報告，因為要配合蘇貞昌，硬要推親子博物館，那當初幹嘛浪費600萬元進行研究？

(中時 )