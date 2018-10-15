提升50至64歲流感疫苗施打率 唐美雲不惜用「唱」的

2018年10月15日 11:36 中時 陳志祥

台北榮總施打流感疫苗首日引爆人潮。（北榮提供）

今（107）年度公費流感疫苗今（15）日開放接種，國內各地引起一陣爆打潮，疾管署請來歌仔戲名伶唐美雲率先挽袖接種流感疫苗，希望號召歷年「最不要命」的50至64歲民眾踴躍接種，取得流感疫苗更多保護。

今天出席公費流感疫苗開打儀式的衛福部次長呂寶靜表示，今年流感疫苗採購600萬劑，可涵蓋25％全台人口，而流感每年自11月起疫情會逐漸上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，打針像是蚊子咬一樣、卻能平安渡過整個冬天。

接種流感疫苗後保護效力約1年，健康的成年人約有7至9成保護效果，對老年人則可減少5至6成併發症的發生，並可降低8成死亡率，疾管署署長周志浩說，對於預防流感併發重症、死亡可達6成8成。

今年擔任流感疫苗接種代言人的唐美雲即興「唱」了一段歌仔戲，強調接種疫苗的重要性，她表示，過去罹患流感才知道流感造成全身嚴重不適，並要自主隔離觀察，無法出門工作，戲劇工作環境常在密閉空間排練，容易傳播流感病毒，為了不影響演出排程及自身健康，她主動站出來呼籲接種流感疫苗。

1965年出生的唐美雲宣傳流感疫苗接種最恰當不過了！因為近年來公費流感接種率最低的是50至64歲，他們似乎忙於工作無暇打針，去年只有20％左右的施打率，成為各族群施打率低最低、「最不要命」的一群。

今年流感疫苗全面開打，引起各地區爆打潮，台北榮總為了方便接種者，自即日起至20日止在中正一樓大廳設立「單一窗口」，採現場領取號碼牌方式，依序接種流感或肺炎鏈球菌疫苗，今天前往施打的民眾擠滿大廳。

(中時 )