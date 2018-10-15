MLB》普萊斯魔咒解除 紅襪G2扳平太空人

2018年10月15日 11:38 中時電子報 盧品青

美聯冠軍戰G2紅襪成功保衛主場，以7-5擊敗了太空人，將系列賽扳成1勝1負。值得一提的是紅襪先發左投普萊斯(David Price)終於擺脫了季後賽魔咒，他此役4.2局失4分雖無關勝敗，至少球隊沒有再輸球了。

過去10場季後賽先發，無論普萊斯被打退還是無關勝敗，他的球隊必定輸球。不過普萊斯來對地方了，因為現今的紅襪本就是打破魔咒的風水寶地，他終於在第11場季後賽先發擺脫厄運。

太空人先發投手寇爾(Gerrit Cole)出師不利，首局被打兩分，儘管隊友第3局即幫他追回，仍趕不上他失血的速度。3局下他又被紅襪攻到滿壘，期待的雙殺沒有出現，還被紅襪小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)一支要命的深遠二壘打清空壘包！

此後紅襪沒有再落後，8局上還請出王牌投手波塞洛(Rick Porcello)支援中繼。太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)9局上打回1分，但已無力回天。寇爾總計6局被打5分，承擔敗戰責任。

普萊斯只差1個出局數就能摘下季後賽首次先發勝，他該局雖然解決了兩人，但也保送了兩人。即使投到零好三壞，他還是連一顆好球都塞不進去，因此總教練及時將他換下。

接下來兩軍休兵1日，移師太空人的休士頓主場進行3連戰，太空人若要在主場衛冕美聯冠軍，就不能再輸任何一場了。

(中時電子報)