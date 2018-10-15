蔡英文國家生技園區開幕致詞 張曉風「悲悼」踢館

2018年10月15日 11:40 中時 林志成

台灣第一個跨部會組成的國家生技研究園區今天開幕，蔡英文總統表示，台灣要強化經濟實力，才可能在國際上成為贏家，生技產業則是下一代最具競爭力的產業。不過知名作家張曉風前來踢館，她拿著「悲悼」的布條，表示中研院當初承諾保護生態並未做到。

國家生技研究園區計畫始於2007年12月4日，當時由總統府轉行政院同意辦理，後續進行國防部搬遷釋地、都市計畫變更、環境影響評估審查、水土保持計畫及台北市政府開發許可及都市設計審議，共興建7棟大樓，所有硬體工程今年6月30日完成，開發總經費超過200億元。

國家生技園區以國防部位於南港的202兵工廠東北區塊為開發腹地，其內有豐富沼澤生態，張曉風2010年呼籲政府勿開發該區，為北市保留最後一片肺葉，並在媒體面前下跪，請求馬英九總統懸崖勒馬。不過政府承諾在保護生態的前提下，有條件通過此開發案。

今天開幕典禮中，包括蔡英文總統、科技部長陳良基、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及近500位產官學研人士均出席，目前已有11家生技廠商進駐。

蔡英文總統致詞時表示，國家生技研究園區肩負推動台灣生技產業發展政策的重責大任，目標為促成生技新藥、新試劑、新疫苗的研發，為國家新一代研究型園區。未來將與新竹生醫園區串連，建構完整的國家級生技產業廊鍊。

中研院長廖俊智則說，國家生技研究園區當初規畫時，受到環保團體的關切，中研院因此召集生態專家參與，全部25公頃土地，僅3公頃用在建築、4公頃建生態池，其餘72％則為生態保留區和人工溼地復育區，可說兼顧經濟發展及環境生態保護。

張曉風也受邀出席開幕典禮，不過他卻穿著黑衣及手持著「悲悼」的布條，表達立場。她表示，中研院當初對於生態保護的承諾並未做到，譬如原本園區內有很多白鼻心，之前這塊土地由國防部管理時，有時會有野狗跑進來咬死白鼻心，但還不至於全部消失；現在改由中研院管理，白鼻心卻都不見了，真是讓人悲傷。

(中時 )