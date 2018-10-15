《全台最速報》消防車頭突彈開撞電桿 小隊長摔車外送醫不治

消防車頭突彈開撞電桿 小隊長摔車外送醫不治

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中時電子報
綜合報導

◎消防車頭突彈開撞電桿 小隊長摔車外送醫不治

台北市消防局一輛水箱車（光明91）今早由李姓小隊長駕駛，開往北投的驗車廠定期檢驗，返回隊部的途中，行經大度路，不幸發生意外，李小隊長從車內彈出，跌落路面，送醫前已經沒有生命跡象。

◎萬點再失守 台股開低走跌逾百點

美中貿易戰越演越烈，摩擦範圍持續擴大，尤其11月軍事演習緊張情勢升高，兩岸地緣政治風險升溫，而且國內蘋概股未來展望出現隱憂，台股今日開盤9989.63點，開盤不到1分鐘立刻跌破百點，跌幅逾1.1%，萬點大關再度失守。

◎深澳誰拍板 新北秀公文控蘇撒謊

深澳誰拍板，行政院與新北市府互相指控，新北市府15日拿出立院公報佐證深澳燃煤電廠在2006年6月30日通過環評，到12月14日奉行政院核定，官方文書內容都顯示核定時間是蘇貞昌閣揆任內，「蘇貞昌別公然撒謊」；新北市府更強調，能源局指環評3年內沒開發就會自動失效，目前環境影響評估法從沒環評審查結論3年會自動失效的規定及先例，中央不要誤導民眾。

◎挨批搞民粹 柯Ｐ酸回反擊姚文智

民進黨北市長參選人姚文智昨直指柯文哲造成了新的民粹主義，台灣未來恐變成菲律賓，表明願為了台灣民主挺身而出，更說「他不入地獄，誰入地獄！」 柯文哲15日受訪表示，這是失言！菲律賓連續6年經濟成長超過6%，回酸「講別人壞話自己也不會變好」。

(中時電子報)

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