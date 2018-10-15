中市挹注經費全面照顧特教生 強化學習與就業能力

2018年10月15日 11:52 中時 陳世宗

台中市政府近3年積極挹注經費投入特殊教育資源，106年特教經費比率更為全國之冠。為強化特教生學習能力，教育局表示，市府全力推動聽障雙語雙文化實驗計畫，以及補助各校申請特教學生助理員、專業團隊、教育輔助器材等，協助學生適性學習。

教育局指出，該局加強就業轉銜能力，結合產官學界培養身心障礙學生的自我工作長才，以更符合職場需求；未來，市府將持續推動相關規劃，提供特教生全方位學習及照護，達到實質公平的效益。

教育局說，台中市近幾年在教育上的努力獲得各界的肯定，今年在親子天下的評比獲得教育創新全國第1，且近一年投入在特殊教育的經費比率，不僅符合特殊教育法規定，更是全國之冠。而台中市轄內國私立高中職及特教學校在106年全面改隸，更讓市府能全面照顧特教學生的需求。

市府除投入經費全面改善特教學校裝設空調設備，以減緩學生情緒變化，提升其學習成效，也協助特教學校發展特色，舉例台中啟明學校學生在音樂方面具有特殊專長，教育局特別安排表演，讓更多民眾看到其優勢能力。106學年度也辦理聽障雙語雙文化實驗計畫，藉由異質性分組活動及計畫性的課程規劃，讓聽者與聽力障礙學生共同解決問題，以促進學生間互相理解。

教育局長彭富源說，針對最令家長憂心的就業轉銜，市府107學年度在台中特教學校及霧峰農工等2校，舉辦身心障礙學生連接就業導向能力培育課程專班及職業生涯增能營隊，結合產、官、學界，加強身心障礙學生職涯能力，增加穩定就業機會。

另為協助特教學生的學習，市府每年挹注經費補助各校協助學生申請教師助理員、特教學生助理員、專業團隊、教育輔助器材等，協助學生擁有更適性的學習環境。

台中啟明學校舉該校小渝同學為例，該名學生先天全盲伴隨重度自閉生，從小幾無口語能力，加上有嚴重的情緒行為；為此，市府協助提供鐘點教師助理員，結合父母的幫忙，協助小渝口語、生活及教育輔助器材操作，兩年下來生活作息正常、不再有情緒行為，更能與人進行生活短句口語表達，讓他的父母相當開心，感謝市府對特教學生的支持。

教育局強調，市府未來將持續推動相關獎勵補助運用在特教生的教育與就業，使學生得以發展優勢能力，迎向未來美好生活。

(中時 )