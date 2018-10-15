CNN民調：川普連任機率增 最大競爭對手是他...

2018年10月15日 11:50 中時電子報 吳映璠

挺過卡瓦諾大法官風波，儘管川普仍深陷對沙烏地阿拉伯軍售制裁等多方爭議，不過根據最新民調，川普在2020年美國總統大選中連任的機率增加，和先前民調相比，愈來愈多民眾認為川普會勝選；另外川普最大的民主黨對手可能是前副總統拜登。

根據美國有線電視新聞網（CNN）10月份民調，認為川普可能在2020年總統大選連任的選民上升至46%，認為他會輸的選民則有47%，呈現五五波，不過據3月所做的民調，當時認為川普會敗選的選民高達54%，顯示愈來愈多選民認為川普連任機率提高。

另外，川普的支持者當中，高達74%選民希望他能在2020總統大選中持續獲得共和黨提名，這個數據與3月的民調數據一樣。

民調也針對民主黨選民詢問可能的總統候選人，在16位潛在候選人當中，前副總統拜登（Joe Biden）以33%支持率將其他候選人遠遠拋在後面，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）及哈里斯（Kamala Harris）支持率分別為13%、9%，分居二、三位；至於上周才宣布重回民主黨的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），目前支持率有4%。

CNN委託市調機構SSRS於10月4日至10月7日隨機挑選1,009位選民進行電話訪問，當中464位為民主黨選民，抽樣誤差為±3.8%。

(中時電子報)