九合一選務還差4萬5千人力 綠委建議北漂學子返鄉任職

2018年10月15日 11:50 中時 郭建伸 、 王英豪

年底選舉預計將有9案「公投綁大選」，增添選務複雜度，中選會主委陳英鈐（圖）15至立法院進行專題報告，為增加擔任工作人員之誘因，中選會祭出補假2天、增加工作費等方式，對於公投選務人員招募僅完成54％，強調有信心可以招募到更多人員。（王英豪攝）

立法院內政委員會今邀中選會主委陳英鈐報告年底公投綁大選的選務，指約有30萬2296人投入選務人力，陳備詢時說，截至上週統計還不足4萬5千人。綠委洪宗熠建議，人力缺口可跟教育部、各大學討論，鼓勵讓大學生返鄉擔任選務人員，問陳英鈐是否可行？陳說，「可以，我們會努力來進行」，表示這是很好的建議。

洪宗熠也追問，人民有《憲法》賦予的選舉公民權，是否可用法律規定每位20歲以上公民都要去投票所工作一天？陳英鈐說，這要再研究看看。

由於陳英鈐表示，只要公投連署有死人連署就會全部告發，洪宗熠質詢時問，但公投中死亡連署超過1%的只有3案，如性別平等教育法公投的死亡連署率只有0.09%，認為可能真的是疏忽，「移送法辦是不是針對（死亡連署率）比較高的？」

陳英鈐沒答覆要分開送，僅說會把所有死人連署，交給檢調去偵辦並判斷。

由於公投連署造假頻傳，綠委張宏陸質詢質問陳英鈐，是否會曾認為自己也「被連署」？因為戶政機關沒辦法查個人意志。陳英鈐則說，有時候也會懷疑，但他目前沒有去查。

陳英鈐則舉例，美國華盛頓在2002年曾發生荒謬的連署，當時市長選舉連署出現知名演員勞勃狄尼洛，因為選委會公布後才知道此事；雖然很難查對個人意志，但中選會認為未來應該修法。

(中時 )