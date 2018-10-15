女星入境中國大陸遭帶走 海關「因這點」堅不放行

2018年10月15日 11:55 中時電子報 吳品瑤

近年已將工作與生活重心移往中國大陸的前女團「F4」成員劉樂妍，多次公開表態支持兩岸統一，對對岸的一切讚賞有加，沒想到昨天在過海關時踢了鐵板，透露入境大陸時被質疑割雙眼皮，她連忙脫下眼鏡連聲強調沒整形，但海關堅不放行，更進一步跟她討了台灣身分證，讓劉樂妍想起今年5月時的慘痛遭遇，如今根本舊事重演。

劉樂妍回憶幾個月前，遭對岸海關要求拿下眼鏡，還要她撥開頭髮露出額頭跟耳朵，她一一照辦，沒想到又被要求看側面，劉樂妍因此不耐煩說道：「妳別鬧了吧？我完全沒整形耶！有那麼不像嗎？」，遭該海關人員反問：「真的沒整嗎？」，她無奈表示真的沒動刀，「了不起我就是胖了，有那麼嚴重嗎？」。

經過一番你來我忘，海關人員仍不願意放過劉樂妍，又進一步她討了台灣身分證，讓她大呼：「你別鬧了吧你」，後果就是她直接被帶走繼續核查身分，折騰了好一番功夫才終於重獲自由，被放行後她忍不住問海關：「最近大陸是不是有個槍擊要犯給我長的個比較像啊？」，她稱海關人員之所以盤查，是因為「本人看起來太年輕」，而中國大陸網友看了之後，紛紛留言表示「妳這樣拐著彎的誇自己年輕漂亮真的好嗎？」、「妳這是在炫耀吧？一定是吧！」「見過自誇的，沒見過這麼自誇的」。

(中時電子報)