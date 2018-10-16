雲林》易科罰金未繳 四湖鄉長參選人吳孟宗喪失資格

2018年10月16日 07:09 中時 張朝欣

雲林》尋求連任的四湖鄉長蘇國瓏選情穩定。（張朝欣翻攝）

四湖鄉長選情出現變化，四湖鄉信仰中心參天宮主委吳孟宗登記參選鄉長，卻因1件易科罰金案未繳交罰金遭取消參選資格。因此四湖鄉長年底選舉，將由尋求連任的蘇國瓏對上公務員退休的鄭國川，一般預料蘇國瓏選情相對穩定。

年底雲林縣四湖鄉長選舉，原本有蘇國瓏、吳孟宗、鄭國川3人登記參選，蘇國瓏有四湖蘇家班力挺，地方基層實力雄厚；吳孟宗雖是政治素人，但勤跑基層與廟宇聲勢看漲，鄭國川則是屢敗屢戰，3人都展現強烈企圖心。

不過日前吳孟宗突然在臉書發表1篇「道歉文」，表示他這次參選四湖鄉長，在中選會公告登記期間，因個人的因素與疏忽導致參選資格不符，深感抱歉也覺得非常對不起鄉親長輩朋友，他往後行事會時刻警惕反省鞭策自己。

吳孟宗說，參選資格不符的主要原因是他之前有1起易科罰金案，今年8月21日收到判決文，他心想8月30日登記參選後再去繳交罰金，沒想到竟因此失去參選資格，自己對此感到非常懊惱。日後會再接再厲，不會放棄服務鄉親的初衷。

地方人士分析，現任鄉長蘇國瓏3年多前高票當選，此次尋求連任，民進黨也肯定其執政能力， 不徵召人選禮讓蘇國瓏，選情相當穩定；對手鄭國川雖沒有政黨、派系支持，但多次參選展現堅定決心，上屆拿下5400餘票，僅以2000多票落敗，選戰不到最後勝負難分。

(中時 )