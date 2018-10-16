台中市忠孝路夜市美食 「姊妹牛羊肉」煮出暖胃羊肉麵

2018年10月16日 08:21 中時 盧金足

台中市忠孝路夜市的「姊妹牛羊肉」，一碗滿滿羊肉的羊肉麵，還加上特別熬煮的當歸湯，是很多老饕的最愛。（盧金足攝）

「姊妹牛羊肉」開在台中市南區忠孝路夜市，40多年老店吸引很多常客。（盧金足攝）

台中市南區忠孝路夜市40多年老店「姊妹牛羊肉」，食材專用台灣現宰的羊肉、牛肉，新鮮就是好吃，很多老饕想吃暖胃又不燥熱的宵夜，一定會來「姊妹牛羊肉」大飽口福，而且一碗滿滿羊肉的羊肉麵，還加上特別熬煮的當歸，吃起來沒有羊騷味，「俗擱大碗」的羊肉麵賣到凌晨還有食客聞香而來。

忠孝路夜市起源於日據時期，是台中市老牌的夜市，而且和其他一中夜市、逢甲夜市等夜市商圈不一樣的是，忠孝路夜市純粹以地方小吃的美食聞名。

「姊妹牛羊肉」攤位前三大鍋滷牛雜、當歸、牛肉等，成為店裡的美食招牌，因為位在台中市聞名的忠孝路夜市，附近除了大學的學生族群、在地民眾，很多觀光客尋著美食地圖而來，指名要嘗鮮「姊妹牛羊肉」。

其中，一碗舖滿羊肉的當歸羊肉麵，被很多人當成進補又不燥熱的隱藏版美食，在以快炒牛肉、美肉及原汁牛肉麵的出名老店，這碗吃起來充滿當歸味的羊肉麵，巧妙的減少一般人因為怕羊騷味，不敢吃羊肉的困擾。

「好嫩！」吃下一口羊肉麵，對羊肉的鮮嫩一口接一口，麵條吸滿當歸湯汁，滑順的口感吃起來，還有養生的附加價值，老闆特別加上薑絲提味，很多民眾當成晚餐，來吃一碗羊肉麵就有飽足感。

店名：姊妹牛羊肉

地址：台中市南區忠孝路195之2號隔壁

電話：04-2285-4696

營業時間：下午4時30分-凌晨1時

公休日：無（休假日臉書公告）

價格：羊肉麵：80元

(中時 )