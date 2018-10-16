晚餐宵夜首選 18巷公園羊肉炒麵飄香至午夜

2018年10月16日 08:24 中時 陳育賢

新竹市18巷公園羊肉炒麵每天飄香至午夜，是晚餐與宵夜的好選擇。（陳育賢攝）

在新竹市要提到羊肉炒麵，老饕們大都會想到經國路綠園道旁、光華街18巷內的「18巷公園羊肉炒麵」，其羊肉炒麵以沙茶大火快炒，搭配芥藍菜增加層次與口感，喜辣的朋友可吃加辣版，再配上1碗當歸羊肉湯，簡單的麵與湯，卻可有大大滿足，是新竹地區晚餐與宵夜的首選之1。

公園羊肉炒麵原本隱身在經國路、民生路邊的公園旁，因路段是光華街18巷，久而久之在地人直稱該處為「18巷」，而近20餘年當地已發展成頗有異國風的夜店區，短短50公尺的路段就有多家PUB、居酒屋、鋼琴酒吧、咖啡廳、異國料理餐廳，是新竹市有名的夜生活去處。

而這家「18巷公園羊肉炒麵」在一排酒吧區內更為顯著，尤其每天入夜後門口總是一大堆等候的饕客，形成特殊景觀。

公園羊肉麵炒麵在2、30年前從原本的小路邊攤做起，由於小店前方即是公園，而當年店內只有3、4張小桌子，久候不耐的消費者即會自己端著麵到公園石桌、坐在石椅上吃，成為特殊畫面。

目前公園已整建成綠園道，無法再到公園內食用，店家也已擴大營業，已有2樓座位區，稍微疏解排隊人潮。

公園羊肉炒麵已傳至第2代，但味道是一點兒也沒變，20多年來依舊是簡單的沙茶、芥藍、羊肉、稍粗的油麵條等原素所構成，而且其完全沒有羊羶味，就算不敢吃羊肉的朋友也可試試。

值得一提的是，公園羊肉炒麵只有1只炒鍋、1個師傅，因此每鍋最多只能炒約7至8人分，但老闆厲害的是不論是炒1人分或8人分，味道全都一模一樣，不會有過熟、過乾、過溼等問題，尤其老闆總能把沙茶炒入味，讓油麵吸飽沙茶香味，而羊肉又不會柴掉，讓人吃過就上癮。

尤其是冬天時，再加上1碗當歸羊肉湯，簡單1麵、1湯，就能驅除寒意，成為寒冬宵夜的最佳「熱身」餐點。

地址：新竹市東區光華街18巷11-1號

電話：03-535-5037

營業時間：下午5:30-午夜。星期日公休。

羊肉炒麵：100元

羊肉乾麵：80元

川燙羊肉：100元

當歸羊肉湯：70元

(中時 )