台東》問鼎議長寶座決心不變 陳宏宗要在縱谷衝最高票

2018年10月16日 07:07 中時 莊哲權

台東縣議會副議長陳宏宗，日前在縣議會最後一次的施政總質詢中，針對農業、觀光、交通、國土計畫等提出全方位看法，展現他要在縱谷地區衝最高票，問鼎議長寶座的強烈企圖心。

陳宏宗在總質詢中首先針對縱谷地區稻米盛產，糧倉將滿倉提出預警，他說，目前關山地區的糧倉都已8、9成滿，馬上12月又要收割，到時很有可能發生飽倉，縣府應該提早因應，避免米價大跌，造成農民受害。

他也提到，因為政治因素及大環境不佳，導致陸客銳減，國旅市場萎縮，相關的遊覽車業、計程車、農特產品、伴手禮、小吃等也影響極深，應立即研擬對策。

另外，他也針對中央的國土計畫中，打算將台東90％的農地畫設為特定農業區表達強烈反對，他說，如此一來，農地就只能從事種植不能興建農舍或其他用途，造成台東的農民權益受損，相當不公平。

最後，陳宏宗對於鹿野龍馬、龍田路段沒有光纖網路、關山公有地改建停車場、熱汽球接駁車考慮與在地農特產品行銷結合等，要求縣府協助改善。

台東縣議員第4選區包括池上、關山、鹿野，3人搶2席，競選連任的陳宏宗、黃瑞華都出身關山，池上則有綠營的林金樺參選，鹿野成為兵家必爭之地。

陳宏宗說，副議長任內對鹿野爭取的建設不少，議長仍是他的目標，所以一定要在縱谷衝最高票，但是面臨對手的挑戰，仍要步步為營。

(中時 )