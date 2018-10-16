屏東》請給我一票！創世上街募發票玩選舉梗

創世募集發票走上街頭，大玩選舉梗。（林和生攝）

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創世募集發票走上街頭，有騎士見狀隨即停下響應愛心。（林和生攝）

「拜託請惠賜一票」，選舉將至，不少選將一早就在路口拉票、爭取選民認同，長期服務植物人的創世屏東分院社工見狀靈機一動，也上街「拜票」、大玩選舉梗，希望民眾捐出手中發票，挹注常年照護經費，陣仗一字排開果然就有騎士前來響應，成功吸引目光。

創世屏東分院長林艾樺指出，隨著發票電子化，加上獎金提高至千萬後，民眾順手捐發票的風氣越趨下降，以屏東縣為例，以往每月發票募集皆超過10萬張，近幾年已下降至9萬張，足足減少一成。

募集量大減，連帶也影響中獎機率，收入變少、但花在常年照顧開銷卻越來越沉重，為分院帶來不小的壓力；林艾樺透露，屏東創世去年搬遷新址後，目前收容人數從原本30人增至4 8人，扣除人力開銷，截至目前已赤字300萬元，只能一直吃老本。

為了募集更多發票，社工們主動上街募集，更趁著選舉期間，大搞kuso，路過的民眾柳小姐見狀隨即停下腳步，她笑說，本來以為是選舉到了，參選人站在路口拜票，近看才發現不對，身上剛好有發票，於是順手捐出。

有路過街友翻遍身上口袋，好不容易找到一張發票，默默投入發票箱便離開，還有騎士直接投入千元鈔響應愛心，讓社工看了直呼感動。

(中時 )

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