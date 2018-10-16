為「吃」不欲人知！ 北方味羊肉麵饕客魂牽夢縈

「科爾沁蘭花小館」主打清燉羊排麵，吸引不少老饕排隊。（柯宗緯翻攝）

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「科爾沁蘭花小館」作風低調，是「巷子內的人」才會知道的美食。（柯宗緯翻攝）

羊肉麵在台灣相當罕見，高雄左營「科爾沁蘭花小館」作風低調是「巷子內的人」才會知道的美食，招牌清燉羊排麵是道地北方口味，嘗來絲毫沒有羊騷味，湯頭又鮮甜，令老饕魂牽夢縈，但這特殊口味美食，每日限量販售，晚來就向隅，常客笑說「必須低調點，為『吃』不欲人知！」

「科爾沁蘭花小館」隱身在左營區公所附近的一處民宅，外表看似不起眼，外頭擺放花花草草點綴，但這家餐館卻是在地上班族的心頭好，究竟有何等魅力，帶讀者一探就知。

店家招牌「清燉羊排麵」，風味獨樹一格，完全沒有羊騷味，湯頭以羊骨下去熬煮數小時，鮮甜濃厚，羊肉嘗來軟?入味，既不柴口，也無「怕羊一族」討厭的腥騷。老饕們直說「這湯頭不簡單，濃爆了」必須喝到見底才肯罷休，另外也建議加入店家自製辣醬相當絕配。

這家店每日11點開賣，羊肉麵相當夯，賣完就沒了，老闆相當灑脫笑說「每天賣的不一樣！自己看FB粉絲團！」偶爾會改賣清燉牛肉麵、肥腸麵，另外店家公休日也不一定，想吃還得碰運氣，就有網友去了3次吃閉門羹，最後天天「守株待兔」終於嘗到這番美味，仍稱相當值得。

店家資訊

店名：科爾沁蘭花小館

價錢：清燉羊排麵100元

電話：（07）5883701

地址：高雄市左營區實踐路5-1號

(中時 )

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