琉球女孩洪緹養刺蝟　珍惜與「皮蛋豆腐」的點點滴滴

13歲琉球女孩洪緹受同儕影響愛上養寵物，起初想養松鼠，最後喜歡上刺蝟。（洪緹提供）

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中時
謝佳潾
洪緹養的一對黑白刺蝟，模樣非常討喜，名為「皮蛋」、「豆腐」。（洪緹提供）

13歲琉球女孩洪緹受同儕影響愛上養寵物，看著同學養黃金鼠便想養松鼠，但上網查看養鼠祕訣時，又改變心意喜歡上刺蝟，最後情定「皮蛋」、「豆腐」2隻刺蝟，大老遠從高雄把牠們帶回小琉球，不料中間卻一度上演失蹤記，但此失而復得的經歷，讓小女孩更珍惜與牠們的點點滴滴。

洪緹指出，8個月前，她看著同學幾乎都有寵物，且他們養的黃金鼠真的太可愛了，所以自己也想養1隻，但沒想到刺蝟比松鼠可愛，因此最後決定養刺蝟，而找了許久終於在高雄找到一對黑白刺蝟，模樣非常討喜，為此還特地替牠們取了「皮蛋」、「豆腐」的名字。

不料，卻也差點拆散了皮蛋豆腐。洪緹說，當時是托住在高雄的阿姨幫她將「皮蛋」、「豆腐」帶回小琉球，沒想到2隻刺蝟放在阿姨家時，竟偷偷地跑出箱子，後來姨丈找到「皮蛋」但「豆腐」卻消失無蹤，最後徒留「皮蛋」回琉球，她當時不僅難過更是不捨。

幸好，隔天洪緹阿姨在廚房的桶子後面發現「豆腐」，此不僅讓皮蛋豆腐重逢，也讓洪緹更珍惜這對得來不易的寶，她笑說：「刺蝟被我養得很大隻，大家都會問那一坨是什麼，而不是那一隻。」

(中時 )

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