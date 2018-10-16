張競：選後派系鬥爭 藍綠蓄勢待

2018年10月16日 08:02 中時 季節

張競臉書貼文

目前臺灣九合一選戰逐漸升溫，雖然各處仍有選情陷入焦著狀態，但台灣以外各方卻已經開始詢問，未來要思考方向。中華戰略學會研究員在臉書貼文指出，其同時接獲美國朋友與大陸朋友都來問相同問題：「面對十一月底台灣地方選舉，此時應當要思考何事？」

張競在臉書中認為應要思索選後台灣政局會如何發展，特別是針對下列四個重點：

1.選後不同陣營因選舉結果所產生權力鬥爭；

2.極端思維派系對主流派系之挑戰；

3.政治前景無望者，進行搜刮掠奪之衝動；

4.台灣以外勢力，對應政策調整趨向；

張競並在臉書貼文中強調，雖然目前無人敢斷言選舉結果，但可以確信的是選後大家還是要認真地過下去！因此提醒各方必須前瞻選後政局變化。

張競並在接受本報記者電訪時表示，依據台灣歷來選戰結果，通常都會觸發各個政黨內部派系勢力重新洗牌，特別是本次九合一地方選舉，對諸多政治人物來說，確實關係到2020總統大選中，其能否在黨內主宰提名能力與選戰動員能量。

因此張競提醒，政治觀察家不僅是要去觀察藍綠勢力消長，更要思考選舉出來之地方諸侯與政治新貴，在日後總統大選黨內提名階段，究竟是會如何選邊站。

張競更提醒，特別對於藍綠兩陣營內部來說，雙方都存在著極端思維派系，質疑目前主政當權派之兩岸政策，因此在選舉落敗後，極端思維派系能否趁機挑戰既有兩岸政策，確實是華盛頓與北京都會關切議題。

不過張競也指出小英執政至今，部份政治人物享用資源上吃相難看，確實亦是拖累綠營選情重要原因。選後若是執政團隊失勢，無望代表綠營邁向連任之路，此時是否會有更多人士將運用執政所餘時日，儘量開拓本身政治資源，這將是未來最受國人關注重點。

(中時 )