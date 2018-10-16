流浪母貓 一口氣生下4隻 他家新添五虎將

2018年10月16日 08:34 中時 陳世宗

陳承澤的小孩為照顧好貓咪，還上網了解養貓的知識外，也看看其他養貓人家的心得分享！（陳世宗攝）

貓都喜歡窩在一個舒服的地方睡大覺，陳承澤特地為貓咪準備舒適的睡床！（陳世宗攝）

陳承澤為照顧好5隻貓，於餐桌旁的角落放5塊碗，吃飯時間到只要放進貓飼料就會「各就就位」，一家人和樂的共進午、晚餐！（陳世宗攝）

無法抵抗喵星人的魅力！新聞界的前輩陳承澤位於沙鹿區的別墅，一口氣養了5隻貓！他說兩年多前，貓媽媽跑到他別墅裡，因沙鹿埔子里是一片荒煙蔓草，他怕母貓餓死或遭流浪狗攻擊收留了母貓，沒想到有天夜裡突然聽到不尋常的貓叫聲，下樓查看才赫然發現該隻流浪母貓給他添增4隻小寶貝！

母貓咪剛生小孩時，對4隻小貓都保護有加，只要他看到或逗逗小貓後，母貓就會將小貓叼到家裡1到3樓的偏僻角落到處藏，就怕人類傷害牠的小孩；聰明的母貓就是會記得將小貓藏在那裡前往餵奶，直到小貓會亂跑會跳時，他才看到家裡的4位新成員！

貓都喜歡窩在一個舒服的地方睡大覺，陳承澤特地為貓咪準備舒適的睡床，不僅摸起來夠柔軟且暖和，貓咪喜歡看起來像鳥巢狀的小窩，好讓牠們可以蜷曲在裡頭；5張貓咪的睡床從1樓擺到3樓都有，各自會去找床睡，讓5隻貓都擁有自己專屬的床。

陳承澤為避免5隻貓咪近親交配，萬一再生下一堆小貓咪，乾脆將5隻貓帶去結紮，一勞永逸，讓貓咪一家人都和他住在別墅裡好不悠栽！愛貓的陳承澤為照顧好5隻貓，於餐桌旁的角落放5塊碗，吃飯時間到只要放進貓飼料就會「各就就位」，一家人和樂的共進午、晚餐！

養貓不該是一時的興起。陳承澤的小孩為照顧好貓咪，還上網了解養貓的知識外，也看看其他養貓人家的心得分享；他建議養貓一定要先自我評估是不是適合、家人的意願、經濟上的預算、未來10幾年是否都能養貓等，以免棄養牠，造成牠的二度傷害！

(中時 )