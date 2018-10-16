律師說法》要老媽趕快去死 遺產沒他份

2018年10月16日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

一名37歲韓姓男子多次羞辱母親，要她「趕快去死一死」，韓母天天以淚洗面，交代子孫「若發生不測，絕不讓他繼承財產」，韓母過世後，後輩依約分產，並向法院提出民事訴訟。法官根據其他6名兄姐共同對他提起「確認繼承權不存在」之訴，判決韓男不得分產，全案仍可上訴。

●法律分析

配偶及直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母依序有繼承權，但繼承權仍然可能因法定因素而喪失。民法第1145條規定，有下列情事之一時，喪失其繼承權：

一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。

二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑，或使其撤回或變更之者。

三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑，或妨害其撤回或變更之者。

四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。

第二至四項，如果曾經被繼承人原諒，就不會喪失繼承權。

以第五項而言，「對於被繼承人有重大之虐待情事」，是指以身體上或精神上之痛苦加諸於被繼承人，凡是對於被繼承人施加毆打，或負有扶養義務而惡意不予扶養都算，例如被繼承人終年臥病在床，繼承人並沒有無法探視的正當理由（例如服獄中或自己也重病臥床），而至被繼承人死亡為止，始終不予探視，以我國重視孝道的固有倫理，如果已經導致被繼承人感受精神上莫大痛苦，就算是有重大虐待的行為。

本件中，韓姓男子於父親死後就沒有探望過母親，也未給予生活費，還時常電話騷擾母親，言語中滿是髒話、要母親趕快死一死，還說母親死後要去挖他墳墓，韓母生前確實因這些行為被羞辱到幾近崩潰，精神受到莫大痛苦，也多次向子孫表示自己死後，財產不給韓姓男子，符合民法第1145條繼承人自始喪失繼承權的規定，因此法官判決韓姓男子自始即無繼承人資格，不得繼承韓母的遺產。原屬韓姓男子的應繼分，則依法由其他繼承人均分。

應注意的是，本件所適用的喪失繼承權事由，必須被繼承人生前曾受繼承人重大之虐待或侮辱情事，且經被繼承人表示其不得繼承，才構成本條喪失繼承權的事由，若只是單純經被繼承人表示某繼承人不得繼承，而該繼承人並沒有對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，在未立遺囑而無特留分規定的情況下，該繼承人仍然擁有法定的應繼分可繼承。

(中時電子報)