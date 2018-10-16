NBA》新賽季五大觀戰焦點 勇士五星戰線挑戰三連霸

2018年10月16日 02:00 中時電子報 黃邱倫

2018-19球季即將在17日開打，本季五大觀戰焦點榜首就是組成五星戰線的勇士，能否成為21世紀第二支完成三連霸的球隊。

上賽季勇士雖然在例行賽遭遇球員受傷問題，導致戰績無法連續4季達到60勝，而且還略遜於火箭，西區排名第二。不過來到季後賽，勇士戰將們先後挺身而出，分別以4比1輕取馬刺和鵜鶘，西區決賽碰到難纏的火箭，打完前5戰2比3落後，所幸趁著保羅受傷，最終以4比3過關，連續4季與騎士會師總決賽，直落四橫掃由詹姆斯領軍的克里夫蘭大軍，完成衛冕霸業。

NBA自從上世紀70、80年由湖人以及塞爾提克聯手壟斷部隊稱霸的年代之後，90年代開始群雄並起，最經典的莫過於「籃球之神」喬丹與皮朋率領的公牛大軍，兩度完成三連霸壯舉，緊接著是歐尼爾和布萊恩領銜的紫金部隊也在2000-2002年開創湖人新王朝。

勇士在過去4年拿下3次總冠軍，外界將這支勇士隊媲美當年的公牛以及湖人，但不少人認為勇士在本季完成3連霸之後才具備這項資格，因此，本季對勇士而言非常重要。

勇士在今夏順利以天價留住史提芬柯瑞，而且還與杜蘭特簽下1+1的合約，保留了雙方的彈性空間，緊接著又在眾人的驚呼聲中延攬的聯盟第一中鋒考辛斯，搭配既有的克雷湯普生和卓雷蒙格林，組成了被外界喻為最豪華的五星戰線，不少球隊一片哀號，甚至氣餒地說將總冠軍直接頒發給勇士算了。

雖然各界和賭盤都一致看好勇士能完成三連霸，但勇士並不是沒有內憂外患，內憂就是考辛斯的傷勢，至今還在復健的他，能否在明星賽前歸隊，更有不少專家認為他會是阻攔勇士奪冠的毒瘤；外患則是由詹姆斯掛帥的湖人、哈登坐鎮的火箭，以及厄文領軍的塞爾提克，甚至里歐納德改披戰袍的暴龍，都有可能是勇士奪冠路上的絆腳石。

(中時電子報)