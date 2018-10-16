NBA》新賽季五大焦點二 詹姆斯率領湖人能否創奇蹟

新賽季就看詹姆斯率領的湖人能否創造奇蹟了。(美聯社資料照)

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中時電子報

今夏最轟動的話題莫過於詹姆斯帶槍投靠洛城湖人家族了。由於詹姆斯的「西進」舉動引發了一連串的群聚效應，前明星級控衛隆多、勇士奪冠功臣麥基、防守悍將史蒂芬生等人都以低於身價行情加盟紫金部隊，新賽季就看詹姆斯能否帶領湖人創造奇蹟了。

湖人最近一次闖進季後賽是2012-13球季，可惜當年首輪就慘遭馬刺直落四橫掃出局，接下來連續5季都被阻絕賽季後賽門外，甚至還當過爐主，就連「小飛俠」布萊恩的退休之季也無法力挽狂瀾。

然而，湖人在近兩季補了蘭道爾、英格拉姆、庫茲馬、朗佐鮑爾、波普等不少年輕好手，即便上賽季最終還是沒能跨過季後賽門檻，但已讓球團和外界看到了希望。

今夏湖人原本將目標鎖定保羅喬治和里歐納德，可惜都功虧一簣，幸好找來了更大咖而且是全聯盟第一人詹姆斯，在他的高人氣威名下，史蒂芬生、隆多、麥基都先後加入球隊，也讓整個湖人隊的實力提升了好幾個檔次。

說詹姆斯是全聯盟第一人一點都不為過，他從2010-11球季開始連續8季帶領球隊殺進總冠軍賽，期間在熱火拿到兩枚冠軍戒，重返騎士之後又在2015-16球季創下史無前例的壯舉，那就是在總冠軍賽1比3落後勇士的情況下3連勝逆轉封王，成為NBA史上第一紀錄。

但本季也是詹姆斯最大考驗的時刻，尤其是想要延續帶隊闖進總決賽的紀錄更加艱辛，湖人除了必須在西區太平洋組碰到尋求三連霸的勇士，還得對上火箭、雷霆、馬刺、爵士等西區勁敵，首要目標就是終結連續5季無法進季後賽的窘境，然後才能在季後賽中一步一腳印地往前邁進，國際賭盤開出湖人的奪冠賠率是僅次於勇士、塞爾提克與火箭之後，可見得看好這支球隊後期的爆發力以及實力。

(中時電子報)

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