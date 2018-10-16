熟女傳裸照給碰 市場男按耐不住硬上出事

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

在市場擺攤的黃姓男子與同在市場的一名已婚熟女交往甚密，熟女不僅傳給他遮住胸部的裸照，熟女還曾二度單獨到黃男的住處2次，還說想說看男性生殖器，讓黃以為她是在對自己「示意」；但熟女第3次到黃的住處時，早已按耐不住的黃男不顧熟女拒絕而強制硬上，被一狀告上法院，台中地方法院最後依強制性交罪判他3年2個月，全案仍可上訴。

熟女指，黃男在去年4月8日下午，趁她獨自到黃家選購物品時，他突然從自己背後熊抱，表示想發生性關係，熟女以當天恰逢月事拒絕，但黃男竟然硬上，事後報警處理。黃辯稱，女子在事發前曾用通訊APP傳訊，稱自己幫姊姊試用豐胸藥，傳一張以手遮胸的裸照給他看；幾天以後，她第1次獨自到黃男家，請他幫忙按摩，當時就有摸到她的胸部，當時熟女還要求黃男抱住自己，看看是否能掙脫，黃男當時就有提出想發生性關係，當時熟女雖拒絕，卻提出想要看他的生殖器，黃男稱「要看就要做」，才作罷。

之後熟女第2次到黃男家，一開始2人各一邊，然而女子自己問黃要不要聞聞看她頭髮香不香，黃男也靠過去主動抱她，還把手伸進去熟女的衣服內撫摸她的乳房跟下體，但要求發生性關係還是被拒，到了第3次自己受不了才鑄下大錯。

綜合媒體報導，法官審理後認為，雙方雖然有親密來往，但女子有明確表明不想發生性行為，黃仍硬上，顯見他未能尊重女性身體與性自主權，所為甚屬不是，故依強制性交罪判黃男3年2個月有期徒刑；不過女子為已婚的身分，在案件發生前，也未能妥善處理異性友人之間的分寸，有所「不當」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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