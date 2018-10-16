《時來運轉》NBA新球季誰奪冠？運彩冠軍賠率開出

2018年10月16日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片：NBA新球季誰奪冠？運彩冠軍賠率開出

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

連續兩季奪冠的勇士本季不僅維持柯瑞(Stephen Curry)及杜蘭特(Kevin Durant)等冠軍先發陣容，還加碼簽下聯盟頂尖中鋒考辛思(DeMarcus Cousins)，其餘強隊不甘示弱也積極進行球員交易、網羅名將、補強陣容，奪冠企圖旺盛，勇士能否再次力退眾多強敵成功獲得三連霸，可說是所有球迷及彩迷關注的焦點，今天就來跟大家談談各強隊球星交易的情形以及運彩冠軍賠率設定的考量。

NBA球星交易情形。(台灣運彩提供)

NBA球星交易情形。(台灣運彩提供)

運彩新一季NBA冠軍賠率已經開出，以賠率由低至高可以看出盤口對於2018-19球季冠軍的看好度，首先就看好度前10名的隊伍這一陣子來球星交易的情形做個整理，並就主要內容說明如下，勇士納入原鵜鶘的中鋒考辛思(DeMarcus Cousins)；塞爾提克主力陣容維持不變；火箭力搶原雷霆前鋒安東尼(Carmelo Anthony)與保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden)組成三巨頭；湖人一口氣網羅原騎士前鋒詹姆士(LeBron James)、鵜鶘後衛朗度(Rajon Rondo)、溜馬後衛史蒂文森(Lance Stephenson)、勇士中鋒馬基(JaVale McGee)及尼克前鋒畢斯里(Michael Beasley) 屬今年夏天補強最大、戰力提升最多的球隊；76人先發陣容不變；暴龍迎來原馬刺主將里歐納德(Kawhi Leonard)與射手葛林(Danny Green)；雷霆加入原老鷹後衛施勞德 (Dennis Schroeder)；爵士先發陣容維持不變；馬刺徵召原暴龍主力迪羅薩(DeMar DeRozan)與潛力前鋒波爾多(Jakob Poeltl)；灰狼則將原騎士後衛羅斯(Derrick Rose)納入麾下。

2018-19球季各項冠軍玩法賠率說明。(台灣運彩提供)

再來就運彩冠軍賠率設定的考量加以說明：

運彩開盤提供冠軍及特別項目玩法時，除了考量球隊及球員過去的戰績表現外，也會把球員交易後球隊的實力消長納入評估，特別是主力的先發球員交易，球隊的看好度及奪冠的機率直接會反映在賠率的提供上，各項冠軍玩法的看好度及賠率前2名分別是：「總冠軍」(30隊猜1隊)勇士賠率1.45倍，塞爾提克6.25倍；「東區冠軍」(15隊猜1隊) 塞爾提克賠率1.75倍，76人3.75倍；「西區冠軍」(15隊猜1隊)勇士賠率1.22倍，火箭5.50倍；「東南組冠軍」(5隊猜1隊)巫師賠率1.40倍，熱火2.70倍；「大西洋組」(5隊猜1隊)塞爾提克賠率1.50倍，暴龍3.25倍；「中央組冠軍」(5隊猜1隊)，公鹿賠率1.85倍，溜馬2.25倍；「西南組冠軍」(5隊猜1隊)火箭賠率1.05倍，馬刺7.50倍；「西北組冠軍」(5隊猜1隊)爵士賠率2.95倍，雷霆3.00倍；「太平洋組冠軍」(5隊猜1隊) 因勇士幾乎篤定奪冠，故未開盤。

NBA全新球季(2018-2019)例行賽台北時間10/17(三)早上由76人與塞爾提克揭開序幕，勇士能否再次力退眾多強敵成功獲得三連霸，或是易主由其他強隊奪冠，大家不妨買張運彩驗證一下自己的判斷。

(中時電子報)