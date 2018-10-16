常跑廁所卻尿不出來？醫：3招緩解排尿困難

2018年10月16日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你是否有下列困擾：老是想上廁所、坐一陣子才尿得出來、總覺得排不乾淨……小心！這可能是長期久坐、憋尿，壓迫骨盆底肌群無法放鬆，協調失能，導致膀胱出口阻塞而排尿困難。

多項研究指出，排尿不順與膀胱出口阻塞有關，書田診所泌尿科主任醫師杜元博觀察，臨床上求診泌尿科的女性患者將近一半是此原因。

排尿不順與膀胱出口阻塞有關。（圖表/謝懿安 整理）

女性要能正常排尿，骨盆底肌群的協調扮演關鍵角色。若是長時間久坐、有憋尿習慣，或是女性懷孕期間，讓骨盆底肌群緊繃無法放鬆，膀胱出口就像被鎖緊，使得尿流細小，也無法順利排空。

此外，當骨盆底肌緊繃痙攣，為保護尿道括約肌不受傷，身體會經由神經回饋釋放訊息到膀胱，減少膀胱逼尿肌的收縮力。膀胱不出力，會讓排尿更困難，而會有解不乾淨的病症。此外，控制膀胱的內臟大神經又同時控制直腸、肛門，導致患者也常伴隨便秘發生。

解尿不乾淨，殘存尿液會不斷刺激膀胱內的張力接收器，刺激逼尿肌收縮，不斷有想尿的感覺，但因收縮力不全，上廁所尿不出，導致逼尿肌更疲乏，惡性循環不斷。

杜元博指出，一旦殘尿量一直大於50cc以上，就容易孳生細菌，引發反覆泌尿道感染，甚至造成膀胱與腎臟功能受損、引發尿毒症，不可不慎；殘尿也導致膀胱重量大，拉扯骨盆腔周遭韌帶，容易出現腰痠、腰疼症狀。

女性膀胱出口阻塞造成的頻尿、急尿症狀，與應力性尿失禁或是膀胱過動症相似，有時會被錯誤診斷，造成治療方法不合適。然而，隨著檢測技術的進步，如健保給付的錄影膀胱動態機能檢測（VUDS），可運用即時X光透視了解排尿狀況，提高診斷率。

杜元博建議，搭配門診尿流速、超音波殘尿量檢測做初步檢查。若是頻尿、急尿，又伴隨著尿流遲緩（尿流速率低於12m／sec）、殘尿量過多（解尿完後仍多於50cc），就可能是膀胱出口阻塞病症。此時，可以用括約肌肌肉鬆弛劑、促進血液循環藥物、抗攝護腺肥大藥物，輔以復健治療方法，如凱格爾氏運動，或是磁波椅復健。

他就曾碰過一名女性患者，幾乎每隔一個月就發生泌尿道感染，找到根本原因是骨盆底肌群協調失能問題，透過適當藥物治療與積極練習凱格爾氏運動，至今沒有再發生感染。

（圖片來源/陳德信、李文譯、陳美宮）

3招放鬆骨盆底肌肉 讓排尿更順暢

要避免壓迫骨盆底肌群，導致膀胱出口阻塞尿不出，杜元博建議，從日常習慣改善，並多訓練肌肉收縮放鬆，方法如下：

1. 每1小時起身走動

久坐和憋尿是影響骨盆底肌協調困難的主因之一，記得每一小時起身走走，每2～3小時記得去上廁所，就能夠避免長時間壓迫骨盆底肌。

2. 放個坐墊減輕骨盆底壓力

放個減壓坐墊在椅子上，也可以減輕骨盆底肌的負擔。

3. 訓練骨盆底肌收縮、放鬆

復健用的凱格爾氏運動，運動中的香功、元極舞，瑜珈中的橋式、龜式放鬆，皮拉提斯核心肌群運動，都能夠訓練骨盆底肌反覆收縮、放鬆，是很好的保健運動。

(中時電子報)